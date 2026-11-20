Esteri

Fragilità economica e credibilità

di Mauro Trieste - 20 Novembre 2026

Per decenni la stampa statunitense è stata presentata come il modello di un’informazione libera perché sostanzialmente indipendente dai finanziamenti pubblici. A differenza di molti Paesi europei, gli Stati Uniti non hanno mai costruito un sistema di sussidi diretti e generalizzati ai quotidiani. Eppure la crisi dell’editoria, il crollo della pubblicità tradizionale e la crescente polarizzazione politica hanno aperto un dibattito sempre più acceso su chi finanzi realmente l’informazione e su quanto i cittadini si fidino ancora dei giornalisti.

I grandi quotidiani nazionali, dal New York Times al Wall Street Journal, basano i propri ricavi soprattutto sugli abbonamenti digitali, sulla pubblicità online, sugli eventi, sulle licenze dei contenuti e su attività commerciali collaterali. Secondo il Pew Research Center, negli ultimi vent’anni il trasferimento della raccolta pubblicitaria verso piattaforme come Google e Meta ha però indebolito il sistema dei giornali. Le conseguenze sono state pesanti. Migliaia di testate locali hanno chiuso, ridotto le pubblicazioni o tagliato il personale. Negli Stati Uniti si è diffuso il fenomeno dei cosiddetti “news deserts”, intere aree prive di una copertura giornalistica stabile. Per compensare la perdita di ricavi, molte organizzazioni editoriali hanno fatto crescente affidamento su fondazioni private e donatori filantropici.

Il ruolo delle fondazioni

È il caso di realtà investigative come ProPublica o di numerose testate regionali che operano come enti non profit. Fondazioni come Knight Foundation, Ford Foundation e MacArthur Foundation finanziano programmi giornalistici, inchieste e iniziative per il rafforzamento dell’informazione locale. I sostenitori di questo modello ritengono che rappresenti una risposta necessaria alla crisi del mercato. I critici, al contrario, osservano invece che una forte dipendenza dai grandi donatori può influenzare indirettamente le priorità editoriali.

Fiducia dei cittadini a picco

Alla fragilità economica si aggiunge il problema della credibilità. Secondo Gallup, nel 2025 appena il 28% degli americani dichiarava di avere molta o discreta fiducia nei media quando riferiscono le notizie in modo completo, accurato e imparziale. Si tratta del dato più basso dagli anni Settanta. La fiducia varia fortemente in base all’appartenenza politica e molti cittadini percepiscono le principali testate come orientate ideologicamente. Paradossalmente, i media locali continuano a godere di una reputazione migliore, perché ritenuti estranei all’ecosistema viziato.