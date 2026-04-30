Esteri

L’ultimo annuncio di Trump: “La tempesta sta arrivando”

Il post del presidente Usa su Truth fa salire (ancora) la tensione sull'Iran. Oggi il vertice coi militari

di Cristiana Flaminio - 30 Aprile 2026

Non sarà una giornata facile: Donald Trump annuncia che “la tempesta sta arrivando” e “nulla può fermarla”. Il post pubblicato su Truth dal presidente americano ne anticipa un altro relativo alla posizione degli americani sul programma nucleare iraniano. Per il sondaggio pubblicato dal tycoon, gli statunitensi sarebbero d’accordo con lui. Ed è sulla base di questo che oggi Trump incontrerà i vertici militari per fare il punto della situazione su Hormuz e sui temi caldi del dossier Iran.

Trump e la tempesta “che non si può fermare”

Riporta Axios che oggi Donald Trump incontrerà i vertici militari. E che sul tappeto ci sarebbero diverse opzioni. A cominciare dalla “conquista” dello Stretto di Hormuz. Per finire, poi, al grande tema dell’uranio iraniano. Per sottrarlo agli ayatollah, la Casa Bianca penserebbe a una serie di attacchi “brevi e potenti”. A differenza di quelli portati da Israele al Libano che, a Netanyahu, sarebbero costati un duro rimprovero proprio da parte del presidente americano. Trump si prepara a scatenare la tempesta. Almeno in teoria.

Gli effetti della “tempesta”

Si sono già riversati sui mercati, il petrolio ha toccato i 126 dollari al barile e le Borse stanno inanellando un’altra giornata no. A cominciare da Milano. Il mondo, non solo quello della finanza e dei mercati, restano appesi alle notizie che arriveranno dagli Stati Uniti. Se Trump scatenerà davvero la tempesta sull’Iran o se le diplomazie riusciranno a cucire nuovi spazi per la tregua e gli accordi. Fatto sta che sarà un’altra giornata difficile e pesante.