Macchine utensili: l’Italia frena, l’estero corre

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Economia
Il "motore" degli investimenti domestici ha subito una brusca decelerazione
Macchine utensili, i numeri pubblicati da Ucimu-Sistemi per Produrre non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche per il mercato interno. Nonostante la qualità dei nostri costruttori sia riconosciuta globalmente, il “motore” degli investimenti domestici ha subito una brusca decelerazione.
Il crollo domestico. Gli ordinativi da parte dei clienti italiani hanno registrato un calo del 28,4%. Un dato pesante che indica come le imprese manifatturiere abbiano “tirato i remi in barca”.
Il traino estero. Di contro, le commesse oltreconfine mostrano una resilienza impressionante, confermando che la domanda globale di automazione italiana resta alta.
Il gap competitivo. Il rischio reale è che, mentre i concorrenti internazionali si modernizzano con le nostre macchine, le fabbriche italiane restino legate a un parco macchine sempre più obsoleto.
Secondo il presidente di Ucimu, Riccardo Rosa, la frenata non dovuta a una mancanza di fiducia nel futuro, ma a una gestione incerta della politica industriale.
Si attende il decreto attuativo per il nuovo piano di iperammortamento (Transizione 5.0). Nessun imprenditore investe milioni di euro oggi se sa che tra pochi mesi potrebbe godere di incentivi fiscali molto più vantaggiosi.
Incertezza geopolitica.I conflitti in corso e l’instabilità delle rotte commerciali (come il nodo di Hormuz) spingono le pmi a una prudenza eccessiva, preferendo mantenere la liquidità piuttosto che immobilizzarla in macchinari a lungo ammortamento.
La criticità maggiore è temporale. La manifattura italiana non può permettersi una “pausa” tecnologica proprio mentre la competizione su efficienza energetica e digitalizzazione si fa feroce.
È indispensabile che il governo pubblichi i decreti attuativi per dare certezze sui tempi e sulle modalità di recupero fiscale.
Oltre l’industria 4.0. Il passaggio alla Transizione 5.0 richiede macchinari che non siano solo interconnessi, ma anche capaci di ridurre drasticamente i consumi energetici.
Senza uno sblocco immediato degli incentivi, il rischio è che il 2026 diventi l’anno della “grande occasione persa” per il rinnovamento tecnologico del Paese, lasciando la nostra eccellenza meccanica a servire solo i mercati esteri.