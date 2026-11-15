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Basta un tempo a Ronaldinho: l’esordio col Ravenna in C

L'ex Pallone d'Oro ispira il gol dell'1-0. Gioca un tempo solo, gli basta

di Paolo Diacono - 15 Novembre 2026

Aggiornamento al 90esimo Basta un tempo solo a Ronaldinho per trasformare la sfida tra Ravenna e Forlì in un appuntamento globale. L’ex Pallone d’oro ha giocato un tempo solo. Quanto gli è bastato per toccare sette volte il pallone e battere due corner. Ma non solo. Da una sua giocata, infatti, è partita l’azione che ha consentito al compagno di squadra Giulio Donati di battere la difesa avversaria e segnare l’1-0 per i giallorossi, occasionalmente in maglia bianca e oro. Palla scaricata a Lonardi che serve a Donati l’occasione per sganciare un siluro dalla lunga distanza che vale il vantaggio. La partita è poi finita 2-0 grazie alla rete di Rabbi al 58esimo che ha reso più rotondo il risultato per i ravennati.

Esordio per Ronaldinho con la maglia del Ravenna. Sarà in campo dal primo minuto nel derby romagnolo contro il Forlì. Una partita che tutto sarà fuorché banale, se non altro per l’incrocio importante. La partita è in programma oggi alle 17.30. Il brasiliano, già campione del mondo con la Seleçao, uomo simbolo del Barcellona prima (di Messi) e del Milan, torna a giocare in un rettangolo verde all’età di 46 anni. E farà valere tutto la sua tecnica. Quella, a differenza del tono muscolare, non si perde.

Ronaldinho oggi l’esordio col Ravenna

Il brasiliano scenderà in campo dal primo minuto. Con la benedizione dell’allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, che alla vigilia del match ha avuto parole al miele per Ronaldinho. “Non ha fatto moltissimo in termini di allenamento perché ha viaggiato, ma è bastato poco per vedere classe e qualità in uno stop incredibile”. Quindi il tecnico ha aggiunto. “Siamo orgogliosi di essere insieme a lui i principiali protagonisti, abbiamo la possibilità di vedere per l’ultima volta uno dei più grandi campioni dell’era moderna. Partirà dal primo minuto, siamo molto curiosi e contenti che sia con i nostri colori. È una cosa incredibile”.

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