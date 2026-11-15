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Nations League, stasera la sfida decisiva tra Belgio e Italia: orario, formazioni e dove vederla

Gli azzurri guidano la classifica del girone con 10 punti (a pari merito con la Francia) mentre i belgi seguono a quota 9. Cosa serve per la qualificazione

di Emily Gabrielli - 15 Novembre 2026

È arrivato il momento della verità per l’Italia in Nations League: gli azzurri scendono in campo questa sera contro il Belgio, nella sfida che chiude la fase a gironi e mette in palio l’accesso ai quarti di finale. Si gioca a Bruxelles, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Una partita che può consegnare alla Nazionale il passaggio del turno e il primo posto nel gruppo A.

Nations League: gli scenari

La classifica lascia ancora aperti diversi scenari. L’Italia di Roberto Mancini guida il girone con 10 punti, a pari merito con la Francia, mentre il Belgio insegue a quota 9. Per gli azzurri il margine di errore è ridotto, ma la qualificazione è a portata di mano: basterà conquistare un pareggio per assicurarsi un posto tra le migliori otto della competizione. Una vittoria, invece, permetterebbe di blindare il primato nel raggruppamento, senza dover guardare ai risultati delle altre squadre.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

Per l’ultimo appuntamento del girone, entrambe le selezioni dovrebbero schierarsi con il 4-3-3. Il Belgio di Van Bommel punta su un tridente offensivo composto da Moreira, De Ketelaere e Doku, con De Bruyne a guidare il centrocampo insieme a Tielemans e Raskin.

Mancini dovrebbe rispondere con Donnarumma tra i pali e un reparto difensivo formato da Kayode o Palestra, Scalvini, Bastoni e Calafiori. In mezzo al campo spazio a Tonali e Barella, con il ballottaggio tra Doumbia e Fagioli. Davanti Vergara e Dimarco dovrebbero affiancare Pio Esposito.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct: Mancini.

Dove vedere Belgio-Italia in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce seguire la sfida da smartphone, tablet o computer, sarà disponibile anche la diretta streaming gratuita sulla piattaforma RaiPlay. Il calcio d’inizio è previsto alle 20:45.