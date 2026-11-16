Esteri

Il sogno d’acciaio di Musk finisce in garage

Dalla metà del prossimo anno la produzione del Cybertruck sarà progressivamente ridotta per lasciare spazio al Cybercab

di Ernesto Ferrante - 16 Novembre 2026

Quando Elon Musk presentò il Cybertruck alla fine del 2023, il messaggio era semplice e potente allo stesso tempo. C’erano le portiere bersagliate dai colpi di mitra, le sfide muscolari con Porsche, i macchinari da cantiere trainati come fossero giocattoli e, soprattutto, la promessa di un futuro finalmente visibile. Tesla non stava lanciando un nuovo veicolo, stava inaugurando una nuova era. Meno di tre anni dopo, quella promessa viene archiviata. Su X Musk ha annunciato che dalla metà del prossimo anno la produzione del Cybertruck presso la Gigafactory del Texas sarà progressivamente ridotta per lasciare spazio al Cybercab, il veicolo destinato ai servizi di robotaxi sul quale il magnate sta concentrando gran parte delle sue ambizioni industriali. Una scelta che segna il passaggio da un’idea di mobilità fondata sul possesso dell’auto a un modello basato sul servizio e sull’automazione.

Il sogno e la realtà

Il Cybertruck, in fondo, è stato uno dei progetti più rappresentativi della galassia di Musk. Nessun altro veicolo ha sintetizzato con altrettanta efficacia l’estetica visionaria e provocatoria che ha reso celebre il miliardario americano. Con la sua carrozzeria spigolosa in acciaio inox e un design che sembrava uscito da un film di fantascienza degli anni Ottanta, il pick-up elettrico era stato concepito per infrangere ogni convenzione del mercato automobilistico. Al debutto, il vulcanico Elon lo definì senza esitazioni “il nostro prodotto migliore” e “l’oggetto più straordinario che si possa vedere su strada”. Una sorta di manifesto ideologico. “Finalmente il futuro avrà davvero l’aspetto del futuro”, dichiarò davanti a una platea di investitori e appassionati. Eppure, come spesso accade nella storia dell’industria tecnologica, l’entusiasmo iniziale si è scontrato con la realtà della produzione di massa.

Numeri non esaltanti e problemi

Tesla aveva prospettato volumi impressionanti, parlando di oltre un milione di prenotazioni e immaginando una produzione annua di 250 mila esemplari già nel 2025. Ma le cifre effettive si sono rivelate assai più contenute. A fornire una fotografia concreta è stata paradossalmente una campagna di richiamo avviata nel marzo 2025 dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il provvedimento, legato al possibile distacco di alcuni pannelli della carrozzeria a causa di problemi nell’adesivo utilizzato, coinvolgeva l’intera flotta prodotta fino a quel momento, circa 46.096 veicoli usciti dagli stabilimenti tra novembre 2023 e febbraio 2025. Un numero distante anni luce dalle aspettative che avevano accompagnato il lancio.

Tutte le attenzioni sono concentrate sul Cybercab. Due posti, linea da coupé, carrozzeria color oro, porte ad ali di gabbiano e soprattutto l’assenza totale di volante e pedali. Nella visione di Musk non c’è più spazio per il veicolo simbolo dell’individualismo americano, il grande pick-up che domina la strada. Sono in arrivo flotte autonome, algoritmi e servizi condivisi. Il sogno d’acciaio cede il posto all’intelligenza artificiale.

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