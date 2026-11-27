Askanews Video

Il video sui social della presidente del Consiglio

di Askanews - 27 Novembre 2026

Roma, 27 nov. (askanews) – “Con questo Governo nessuna pensione è stata mai tagliata. Anzi, ogni anno sono state tutte rivalutate e le minime hanno avuto nel complesso rivalutazioni maggiori dell’inflazione”. Lo ha affermato in un video pubblicato sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per “rispondere all’accusa che questo governo taglierebbe le pensioni”, ha sottolineato.

“Anche quest’anno dal 1° gennaio 2027 tutte le pensioni aumenteranno, chi prende fino a circa 2.450 lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l’inflazione al 100%. Poi, man mano che l’importo della pensione sale la quota di inflazione recuperata scende, ma non si azzera mai”

Meloni fa poi qualche esempio: “Una pensione da 1.200 euro lordi aumenta di 38 euro al mese, una di 2.000 euro di 64, una da 3.000 euro di quasi 82; anche una pensione superiore a 5.000 euro avrà un aumento, ma sarà un aumento inferiore a quello che avrà la pensione da 2.000 perché sulle pensioni la nostra priorità è chiara chi ha meno va protetto”.