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Iran: oltre 1.500 missili pronti mentre Teheran ricostruisce l’arsenale

Le stime riportate dal Wall Street Journal indicano che la Repubblica islamica mantiene ancora una consistente capacità missilistica

di Ernesto Ferrante - 15 Novembre 2026

A distanza di mesi dalle operazioni militari lanciate da Stati Uniti e Israele contro il programma missilistico iraniano, una conclusione è che la minaccia non è stata neutralizzata. Secondo valutazioni dell’intelligence americana riportate dal Wall Street Journal, l’Iran disporrebbe ancora di oltre 1.500 missili balistici, oltre a un vasto arsenale di droni e sistemi a corto raggio. Il numero esatto resta oggetto di discussione. Le stesse fonti ammettono che la natura opaca del programma iraniano rende quasi impossibile una stima definitiva. Tuttavia il dato politico e militare appare evidente. Le capacità offensive della Repubblica islamica continuano a rappresentare un elemento centrale dell’equilibrio strategico in Medio Oriente.

La resilienza dell’apparato militare iraniano

Gli attacchi occidentali hanno certamente inflitto danni rilevanti ai siti produttivi e alle infrastrutture coinvolte nello sviluppo dei missili. Ma la strategia perseguita da Teheran negli ultimi anni era stata concepita proprio per sopravvivere a uno scenario di guerra. Funzionari citati dal quotidiano statunitense ritengono che l’Iran ha continuato a ricostruire il proprio arsenale sfruttando scorte accumulate nel tempo e componenti conservati in depositi sotterranei. Un processo più lento rispetto al passato, ma sufficiente a impedire il collasso delle capacità missilistiche nazionali. È un aspetto che alimenta interrogativi sull’efficacia delle campagne condotte da Washington e Gerusalemme. Se l’obiettivo era quello di ridurre drasticamente la minaccia iraniana nel lungo periodo, i risultati appaiono meno netti di quanto inizialmente annunciato.

Le difficoltà dell’intelligence

L’incertezza che circonda le stime missilistiche riflette un problema più ampio. L’Iran ha costruito negli anni una struttura produttiva decentralizzata, caratterizzata da numerosi fornitori, impianti distribuiti e una forte componente sotterranea. Per Jim Lamson, ex analista della Cia e studioso del King’s College di Londra, anche i dati classificati possono offrire livelli di affidabilità limitati. Le incognite riguardano non solo il numero di missili effettivamente disponibili, ma anche la quantità di vettori che Teheran potrebbe assemblare rapidamente utilizzando componenti già immagazzinati. Il problema principale è comprendere quale sia la reale capacità dell’Iran di rigenerare il proprio arsenale nel tempo.

La lezione del nuovo conflitto

Le valutazioni più recenti suggeriscono che la Repubblica islamica abbia tratto importanti insegnamenti dall’esperienza sul campo. Nel nuovo confronto regionale, Teheran ha combinato missili balistici, droni e tattiche operative più sofisticate per colpire infrastrutture militari americane, radar e sistemi di allerta. Per le fonti statunitensi e israeliane, questa pressione avrebbe contribuito a spostare parte degli asset militari americani verso Israele, considerato un teatro più sicuro rispetto ad altre aree della regione. Come sottolinea Bilal Saab di Trends Us, la vera evoluzione riguarda il modo in cui l’arsenale viene impiegato. L’esperienza accumulata dai comandanti iraniani avrebbe aumentato l’efficacia operativa dei sistemi disponibili, moltiplicandone l’impatto strategico.

Il messaggio per Israele e Stati Uniti

Le stime che attribuiscono all’Iran oltre 1.500 missili balistici vanno lette soprattutto come un indicatore politico. Segnalano che la Repubblica islamica, nonostante i bombardamenti e le perdite subite, conserva capacità sufficienti per sostenere un confronto prolungato e per continuare a esercitare una pressione militare credibile sui propri avversari. Teheran ha costruito un modello militare fondato sulla resilienza, sulla dispersione delle capacità produttive e sulla possibilità di assorbire i colpi senza perdere la propria funzione deterrente. Una realtà che rischia di trasformare ogni successo tattico in una vittoria strategicamente incompleta.

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