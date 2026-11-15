Esteri

Piano E1, la tenaglia d’Israele e l’allarme in Europa

"La realizzazione del piano E1 compromette in modo irreversibile le prospettive di pace e la fattibilità concreta della soluzione a due Stati"

di Elizabeth Costello - 15 Novembre 2026

Il nodo strategico dell’area E1 torna a infiammare la diplomazia internazionale. L’avvio delle gare d’appalto israeliane per la costruzione fino a 3.400 unità abitative nel settore compreso tra Gerusalemme Est e l’insediamento di Ma’ale Adumim segna un’accelerazione decisiva sul territorio.

Il piano E1: quali rischi?

Per gli osservatori critici e le organizzazioni internazionali, l’espansione nel corridoio E1 rischia di spezzare definitivamente in due la continuità geografica di un futuro Stato palestinese. Così isolando Gerusalemme Est dal resto della Cisgiordania.

L’iniziativa ha scatenato la reazione dell’Unione Europea. L’Alto Rappresentante Kaja Kallas ha ribadito la completa illegalità degli insediamenti alla luce del diritto internazionale.

A questo coro si è unita la diplomazia italiana insieme ai principali partner europei. In una posizione coordinata con Parigi, Berlino e Londra, il governo italiano nell’agosto scorso ha sottolineato che «la realizzazione del piano E1 compromette in modo irreversibile le prospettive di pace e la fattibilità concreta della soluzione a due Stati».

Da Roma giunge l’appello a bloccare l’iter edilizio, evidenziando che «qualsiasi modifica unilaterale dei confini del 1967 mina la stabilità dell’intera regione».

Nel frattempo, la pressione mediatica si alza. L’Unione delle agenzie di stampa dell’OCI (UNA) e la rappresentanza palestinese hanno promosso un forum mediatico internazionale per fare luce sulle ripercussioni giuridiche, umane e territoriali del piano.

Il corridoio E1, quindi, non una semplice infrastruttura urbana, ma il baricentro politico di un conflitto che rischia di chiudere ogni residuo spazio per la negoziazione futura.