Midterm, in Maine vince il Dem “senatore-boscaiolo” Jackson

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Scalza Susan Collins, repubblicana che deteneva il seggio dal ’97

di Askanews - 4 Novembre 2026

Portland (Maine), 4 nov. (askanews) – E’ il “senatore-boscaiolo”, come ama definirsi lui stesso, Troy Jackson, il vincitore dell’elezione al Senato per lo Stato del Maine, all’estremo nord della East Coast, al confine con il Canada. Jackson ha battuto Susan Collins, una repubblicana moderata e molto critica con Donald Trump, un’autentica veterana dela politica del Maine per cui è stata senatrice a Washington dal 1997.

Jackson, che ha fatto una campagna incentrata sui bisogni dei lavoratori americani impoveriti dalle politiche di Donald Trump, al termine della notte elettorale ha rivendicato con orgoglio il suo passato lavorativo: “Ebbene, stasera, stasera, o meglio, stamattina, gli abitanti del Maine hanno eletto un boscaiolo al Senato degli Stati Uniti”, ha detto.

“E se state guardando questo video dopo essere tornati a casa da un turno di lavoro o seduti a tavola mentre vi chiedete come farete a pagare la prossima bolletta, voglio che capiate una cosa molto chiaramente. State mandando a Washington qualcuno che sa esattamente come ci si sente. Ma, cosa ancora più importante, ancora più importante, mi ricorderò di chi mi ha mandato a Washington”.