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Mitur, a settembre 2026 per Italia.it aumento di visitatori del 28% sul 2025

di Italpress - 4 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo è in realtà una galassia di turismi. È alberghi, ristorazioni, intermediazione. Ma anche logistica, commercio, cultura. È servizi digitali, è agroalimentare, ma anche sport, anche fiere, congressi, è mobilità, artigianato, e, molto importante, formazione. E diciamo che l’intelligenza artificiale è già molto presente nel settore e mi verrebbe da dire che lo pervade. Ma lo pervade anche per una ragione che è molto importante e che io voglio ricordare ai vostri ospiti a Bisceglie: che il turista oggi è molto cambiato, anche soltanto da dieci anni fa. È un turista molto tecnologico, perché oggi utilizza la tecnologia proprio per programmare e pianificare le sue esperienze di viaggio”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi in video collegamento all’undicesima edizione di DigithON.

“Noi sappiamo che l’intelligenza artificiale, entro il 2030, cioè fra poco più di 3 anni, potrebbe far aumentare di molto la spesa turistica e potrebbe anche fare ridurre di molto i costi operativi delle imprese. Quindi è molto importante che noi accompagniamo le piccole industrie in questa attività – aggiunge Mazzi -. Lo stiamo in particolare facendo grazie a due strumenti: Tourism Digital Hub e Italia.it. È ecosistema digitale integrato. Italia.it, tra l’altro, consentitemi un po’ di orgoglio, è il primo portale del turismo in Europa: ha dei flussi di oltre 23 milioni di visitatori e, a settembre di quest’anno, il flusso è aumentato del 28% rispetto al 2025. L’aspetto importante, per chiudere la domanda che Lei mi ha fatto, è che è fondamentale che noi lavoriamo sulla formazione. E questo lo stiamo facendo. Perché è importante formare soprattutto i giovani, che saranno comunque i principali attori del domani. Voi ne avete tanti che lavorano già in startup, nelle quali ritengo che l’intelligenza artificiale giochi già un ruolo molto importante”.

“È molto importante che noi formiamo questi giovani, tenendo sempre conto che li dobbiamo aiutare a imparare a governare l’intelligenza artificiale e, mi permetto una raccomandazione, mantenendo però sempre l’uomo al centro. Dobbiamo considerare questo perché altrimenti rischiamo che il futuro non sia così luminoso, come invece potrebbe essere, anche con l’intelligenza artificiale, che sicuramente è uno strumento importante che deve essere al servizio dell’uomo”, conclude Mazzi.

– foto da sito Mitur –

(ITALPRESS).