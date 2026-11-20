Attualità

Senza Zuccheri Aggiunti – I corteggiatori tardivi

di Nicola Santini - 20 Novembre 2026

Ci sono persone che scoprono quanto sei interessante soltanto quando qualcun altro ha già deciso di averti accanto. Prima ti passavano davanti con la stessa partecipazione riservata a un estintore in corridoio. Poi arriva qualcuno che ti ama, ti desidera, magari ti rende anche felice, e improvvisamente diventi un articolo di lusso sul quale mettere le mani.

Il fenomeno meriterebbe uno studio clinico, possibilmente condotto da uno psichiatra con molta pazienza. Perché certi corteggiatori tardivi hanno una caratteristica curiosa. Si fanno avanti proprio quando sanno che hai una relazione. E più questa appare solida, più si convincono che valga la pena tentare. Evidentemente l’idea di conquistare una persona libera li annoia. Preferiscono verificare se riescono a portarla via a qualcun altro.

Naturalmente si presentano con le migliori intenzioni. Un messaggio innocente, un complimento arrivato fuori orario, un invito che dovrebbe sembrare casuale. E quando fai presente che sei impegnato, arriva quella frase pronunciata con una faccia di bronzo che andrebbe quotata in Borsa. «Ma io volevo soltanto vederti».

Il bello è che spesso, ottenuta l’attenzione desiderata, perdono interesse con una rapidità commovente. Il giocattolo sottratto al vicino diventa improvvisamente meno divertente.

A costoro andrebbe spiegato che il desiderio è una faccenda seria, mentre la competizione sentimentale appartiene a chi ha bisogno di misurare il proprio valore sul dispiacere altrui. Ma sarebbe tempo sprecato. Preferiscono le porte chiuse, soprattutto quando possono vantarsi di aver trovato il modo di aprirle.