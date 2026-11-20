Cronaca

Nadir Rossi si toglie la vita in carcere: sulla morte di Jessica non ci sarà un processo

Verona, nel carcere di Montorio, Nadir Rossi l'ex infermiere accusato di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara, si è suicidato

di Priscilla Rucco - 20 Novembre 2026

È stato trovato senza vita nella sua cella del carcere di Montorio, a Verona, poco dopo le 7 di questa mattina Nadir Rossi, 35 anni, ex infermiere del pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Roma, era detenuto da tre settimane con l’accusa di aver ucciso la moglie, Jessica Dalla Chiara. Agenti della Polizia penitenziaria e personale sanitario sono intervenuti subito, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: secondo quanto emerso, si è tolto la vita.

I fatti

Jessica aveva 32 anni e lavorava nell’assistenza domiciliare per l’Ulss Scaligera. È morta nella notte del 24 giugno 2024 nella casa di Bussolengo dove viveva con il marito, conosciuto ai tempi del liceo, e con la loro bambina, che oggi ha quattro anni.

All’epoca si parlò di un malore. I genitori della giovane, Loretta Rossi e Maurizio Dalla Chiara, però, non hanno mai smesso di farsi domande e già nel luglio 2024 una segnalazione dell’Azienda ospedaliera universitaria aveva fatto partire le indagini della Squadra mobile.

Il 29 ottobre scorso è arrivato l’arresto e la conseguente detenzione. Per la Procura, Rossi avrebbe sfruttato le proprie competenze professionali e la fiducia della moglie per somministrarle insulina senza alcuna ragione terapeutica, dopo un primo tentativo risalente al maggio 2024, che costò a Jessica circa un mese di ricovero. Già ad aprile, settimane prima dei malori della moglie, avrebbe cercato informazioni sull’ipoglicemia grave.

Gli venivano contestati l’omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, il tentato omicidio, il peculato di farmaci, la truffa all’assicurazione legata a una polizza sulla vita della donna e la distruzione del cadavere, per la fretta con cui era stata disposta la cremazione. Nell’interrogatorio di garanzia l’uomo non aveva risposto alle domande e il gip aveva respinto la richiesta dei difensori di concedergli i domiciliari per stare vicino alla figlia.

Non si farà nessun processo

Alcune prime ricostruzioni hanno parlato di una condanna, ma non è così: Rossi era in custodia cautelare e la sua posizione non era ancora arrivata a giudizio.

Con la morte dell’indagato il reato si estingue e nessuna aula potrà più stabilire in modo definitivo che cosa sia accaduto a Jessica. Una perdita che pesa due volte: sui familiari della vittima, che chiedevano verità, e sulla collettività, che vede svanire l’accertamento pubblico dei fatti. Resta una bambina che, nel giro di due anni, ha perso entrambi i genitori.

Il carcere di Montorio

Gennarino De Fazio – della Uil Polizia penitenziaria – conta dall’inizio dell’anno 68 reclusi morti “di carcere e per carcere”, oltre a quattro operatori che si sono tolti la vita. A Montorio, secondo il sindacalista, vivono 646 persone in 333 posti, con 284 agenti in servizio contro i circa 420 necessari.

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