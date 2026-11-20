Cronaca

Femminicidio Maria Rita Valerio, arrestato l’ex fidanzato dopo 23 anni: la svolta a Bari

di Francesca Petrosillo - 20 Novembre 2026

A quasi 23 anni dall’omicidio di Maria Rita Valerio, arriva una svolta nelle indagini. La Polizia di Stato ha arrestato l’ex fidanzato della giovane, uccisa nel dicembre 2003 a Capurso, in provincia di Bari. L’uomo è accusato di essere il responsabile del delitto ed è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura. A riaprire il caso sono stati nuovi approfondimenti investigativi e una rivalutazione degli elementi raccolti all’epoca.

Omicidio Maria Rita Valerio, cosa accadde nel 2003

Maria Rita Valerio aveva 25 anni quando scomparve nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2003. La ragazza aveva trascorso alcune ore con gli amici in un locale di Bari, prima di far perdere improvvisamente le proprie tracce.

Poche ore dopo, la sua automobile venne individuata lungo una strada nei pressi di Capurso. Il veicolo presentava lo sportello del conducente aperto e danneggiato, un particolare che attirò immediatamente l’attenzione degli investigatori.

Il 20 dicembre, tre giorni dopo la scomparsa, un agricoltore trovò il corpo della giovane in un terreno agricolo. Maria Rita presentava numerose ferite alla testa, oltre a escoriazioni sulle braccia e sulle gambe.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima avrebbe tentato di fuggire dal suo aggressore, cercando di scavalcare una recinzione. Sarebbe stata però raggiunta e colpita ripetutamente con un bastone. I colpi alla testa, dodici secondo gli accertamenti, si rivelarono fatali.

Femminicidio a Bari, le nuove indagini e l’arresto

Per oltre vent’anni, l’omicidio di Maria Rita Valerio è rimasto senza un responsabile individuato. Le prime indagini avevano seguito diverse ipotesi, senza arrivare a una soluzione definitiva.

La svolta è maturata grazie al lavoro della Procura di Bari e della Polizia giudiziaria. Gli investigatori hanno riesaminato il materiale probatorio, valorizzando anche elementi emersi dalle intercettazioni e dagli accertamenti scientifici.

L’attenzione si è concentrata sull’ex compagno della vittima, oggi ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio. Il procuratore Roberto Rossi ha definito la vicenda un femminicidio, precisando che tale fattispecie non può essere contestata retroattivamente.

L’indagato si trova adesso in carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. La sua responsabilità penale dovrà essere accertata nel procedimento giudiziario.

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