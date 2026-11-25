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"Indagini assurde e dieci anni di sofferenze"

di Askanews - 25 Novembre 2026

Milano, 25 nov. (askanews) – Il primo ministro ad interim di Israele, Benjamin Netanyahu, chiede l’immediata conclusione del processo per corruzione che lo vede imputato da tempo, dopo che i giudici hanno sollevato dubbi sulle accuse; il tutto proprio mentre il suo destino politico è in bilico in seguito alle elezioni. “Dieci anni di sofferenze terribili per me, mia moglie e i miei figli, segnati da indagini assurde, una campagna di denigrazione e gravi provocazioni che feriscono l’anima. Chi ci restituirà questi anni?”, ha dichiarato.