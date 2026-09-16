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Nissan Kicks e-POWER arriverà in Europa

di Italpress - 16 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Nissan annuncia il lancio di un nuovo modello in Europa e un investimento di 170 milioni di sterline per la sua produzione presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. Nissan Kicks, crossover compatto del segmento B, sarà equipaggiata con l’esclusiva tecnologia ibrida e-POWER di Nissan e sarà prodotta a Sunderland insieme ai modelli Qashqai, Juke e LEAF.Massimiliano Messina, Chairperson Nissan AMIEO, ha dichiarato: “Questa è una notizia straordinaria per l’Europa e dimostra l’agilità e la rapidità con cui siamo in grado di introdurre nuovi modelli in nuovi mercati. Kicks è un crossover compatto, dotato dell’esclusivo sistema di propulsione ibrido e-POWER, di un design accattivante e di tecnologie innovative. Elettrificazione con ampia possibilità di scelta è ciò che desiderano i clienti europei, e l’introduzione di Kicks dimostrerà ulteriormente come Nissan sappia offrire soluzioni per tutti.”Jonathan Reynolds, Government Secretary of State for Business and Trade del Regno Unito, ha commentato: “Da quattro decenni Nissan è al centro del settore manifatturiero britannico. Lo stabilimento di Sunderland ha prodotto milioni di veicoli, sostenendo migliaia di posti di lavoro qualificati e contribuendo a fare del Nord-Est dell’Inghilterra una potenza mondiale dell’industria automobilistica. La decisione di costruire questo nuovo modello a Sunderland rappresenta una forte attestazione di fiducia nelle competenze produttive del Regno Unito e nel futuro del suo settore automotive. Sono entusiasta delle opportunità che possono nascere dalla collaborazione tra Governo e industria per garantire crescita, investimenti e occupazione qualificata in tutto il Paese.”Kicks rappresenta il secondo importante annuncio di prodotto di Nissan in Europa questo mese, che segue quello di PIXO, la nuova vettura elettrica di segmento A che sarà presentata la prossima settimana. L’attuale Nissan Kicks di seconda generazione viene prodotta in Giappone, Messico e Brasile per i mercati internazionali. Complessivamente, il modello ha superato 1,8 milioni di unità vendute in oltre 70 mercati. Kicks sarà il decimo modello prodotto nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Nord-Est dell’Inghilterra, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. Sempre nel Regno Unito, Nissan ha un centro design a Paddington, Londra, e un sito di ricerca e sviluppo a Cranfield, nel Bedfordshire. Lo stabilimento di Sunderland ha raggiunto da poco uno straordinario traguardo: 12 milioni di veicoli prodotti in 40 anni. A partire dalla prima Nissan Bluebird del 1986, è stata realizzata in media una nuova vettura ogni minuto e 45 secondi. Adam Pennick, Vice President Manufacturing di Nissan Sunderland, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di accogliere l’assegnazione di questo nuovo modello a Sunderland. E’ il modo migliore per celebrare i nostri 40 anni come sito produttivo di livello mondiale. Non vediamo l’ora di vedere la Kicks e-POWER scorrere lungo le nostre linee di assemblaggio accanto al resto della nostra gamma elettrificata: Qashqai, Juke e LEAF.”Lo stabilimento Nissan di Sunderland produce già le versioni e-POWER di Qashqai e metterà a frutto questa consolidata esperienza per realizzare la nuova Kicks destinata ai clienti del Regno Unito, dell’Europa e della Turchia. Dal suo lancio nel 2016, sono stati venduti nel mondo oltre 1,9 milioni di veicoli e-POWER, inclusi 200.000 Nissan Qashqai e-POWER prodotti nel Regno Unito.Kicks sarà equipaggiata con la terza generazione di e-POWER – lanciata in Europa nel 2025 su Qashqai – che è stata completamente riprogettata per esaltare tutti i punti di forza che hanno determinato il suo successo e offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa e simile a quella di un veicolo 100% elettrico, consolidando così il suo ruolo di tecnologia Nissan per facilitare la transizione verso la mobilità a zero emissioni. e-POWER è un propulsore pensato per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziosità, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comodità quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina.e-POWER è la rivoluzione dell’ibrido, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrificata. Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. A differenza degli ibridi tradizionali, nel sistema e-POWER la potenza generata dal motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote.Nel corso di quattro decenni, Nissan Motor Manufacturing UK (NMUK) è diventato il più grande stabilimento automobilistico del Regno Unito concentrato in un unico sito produttivo, trasformando Sunderland in un punto di riferimento per la produzione e l’esportazione di veicoli.Questa crescita è stata sostenuta da 5 miliardi di sterline di investimenti, con veicoli destinati a oltre 100 mercati nel mondo, circa 6.000 dipendenti diretti e ulteriori 30.000 posti di lavoro supportati lungo la catena di fornitura.Kicks è il decimo modello assegnato alla produzione di Sunderland dal 1986, dopo Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai e LEAF. A partire dal prossimo anno, Sunderland produrrà anche la nuova Nissan Juke di terza generazione, che per la prima volta sarà 100% elettrica.

– Foto ufficio stampa Nissan –(ITALPRESS).