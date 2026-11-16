Nuova asta di Farsettiarte, nel segno di Giorgio de Chirico

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Molte opere importanti del Novecento, fino al contemporaneo

di Askanews - 16 Novembre 2026

Milano, 16 nov. (askanews) – Una serie di protagonisti e opere che spesso hanno una intensità importante, con tanta Metafisica, ma anche surrealismo, informale, scultura. La prossima asta di arte moderna e contemporanea di Farsettiarte presenta un catalogo ricco, che ci è stato presentato dalla gallerista Sonia Farsetti.

“Specialmente sul Novecento figurativo italiano – ha detto ad askanews – abbiamo la possibilità di proporre quest’anno delle opere veramente importanti, con un focus particolare su de Chirico. Presentiamo cinque de Chirico, di cui due sono stati dichiarati di particolare interesse nazionali: è il riconoscimento del loro grande valore non solamente economico ma più che altro culturale. A fianco di questi abbiamo presentato delle opere molto belle, c’è un Campigli e un Carrà ex collezione Jesi, con una bibliografia molto importante, che riteniamo essere proposte a dei prezzi adeguati. Contemporaneamente abbiamo anche due importantissimi Savinio, uno in particolare riteniamo che sia veramente un’opera rara da trovare sul mercato. Poi c’è un nutrito gruppo di opere d’arte contemporanea da un Santomaso storico a Ontani, Alviani, Castellani”.

Come si vede, le tipologie di opere sono differenti e, probabilmente, parlano a pubblici diversi, compreso quello più ampio che frequenta la galleria, in questo caso la sede milanese in via Manzoni, anche solo per visitare l’esposizione delle opere. E queste mostre sono un elemento importante che unisce il lavoro classico della galleria a quello della casa d’aste. “Affinché la mostra abbia un suo valore culturale – ha aggiunto Sonia Farsetti – molte sono le opere che noi chiediamo in prestito nei nostri collezionisti e che non sono in vendita. Quindi è un’operazione che noi continuiamo a fare e ci teniamo a farla proprio perché rafforza il legame tra Farsettiarte e i suoi collezionisti”.

L’asta è in programma a Prato e in modalità live sabato 28 novembre alle 16.