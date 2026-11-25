Esteri

Assedio finanziario all’Iran: scovati 15 miliardi nella rete ombra di Teheran

di Cinzia Rolli - 25 Novembre 2026

WASHINGTON — Circa 14,7 miliardi di dollari sarebbero transitati attraverso circuiti sospettati di alimentare il cosiddetto “sistema bancario ombra” iraniano tra il gennaio 2025 e l’agosto 2026. È quanto emerge dal rapporto pubblicato il 23 novembre dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’unità di intelligence finanziaria del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

I flussi segnalati e le sanzioni ufficiali

Il documento esamina 4.983 segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli istituti di credito prima del lancio dell’Operazione Economic Outcast, la stretta varata da Washington alla fine di agosto 2026 per colpire le fonti di finanziamento di Teheran. Secondo le analisi di FinCEN, i capitali sarebbero partiti da banche con sede in Cina, Singapore e Regno Unito per poi confluire verso istituti negli Emirati Arabi Uniti, dove opererebbero società di copertura e cambiavalute legati all’Iran.

Contestualmente alla diffusione del rapporto, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni. Le misure prendono di mira oltre venti soggetti, tra cambiavalute iraniani, società di copertura e intermediari finanziari, accusati di orchestrare il riciclaggio di capitali all’estero per conto di Teheran.

Il caso Banque Misr UAE

L’inchiesta riaccende i riflettori anche sulle misure proposte a fine agosto 2026 contro le cinque filiali negli Emirati Arabi Uniti della banca egiziana Banque Misr. Secondo l’indagine, tra gennaio 2024 e giugno 2026 l’istituto avrebbe gestito circa 1,8 miliardi di dollari per conto di 103 aziende sospettate di far parte della rete finanziaria nascosta dell’Iran.

Per questo motivo il Tesoro americano ha avviato la procedura per tagliare fuori queste filiali dall’uso del dollaro e dal sistema bancario statunitense: la fase di valutazione preliminare si è chiusa il 1° ottobre 2026, ma il blocco definitivo non è ancora entrato in vigore.

Nel dettaglio, l’analisi del Financial Crimes Enforcement Network misura per la prima volta il peso economico delle principali rotte finanziarie dirette verso gli Emirati Arabi Uniti, individuando flussi per circa 2,6 miliardi di dollari in arrivo dalla Cina continentale, 981 milioni da Singapore e 922 milioni dal Regno Unito.

Il rapporto accende inoltre i riflettori sul ricorso sistematico a società registrate nelle Isole Marshall e nelle Isole Vergini Britanniche, spesso domiciliate presso gli stessi indirizzi dei registri societari locali, e chiarisce come il raggio d’azione di queste reti si estenda ormai ben oltre i canali tradizionali, arrivando a coinvolgere anche gli investimenti e l’approvvigionamento tecnologico.

Per colpire dall’interno queste reti finanziarie, il Tesoro americano rilancia il suo programma di ricompense aperto a chiunque, negli Stati Uniti come all’estero, decida di collaborare.

Chi fornisce segnalazioni utili a scoprire violazioni delle sanzioni o delle leggi antiriciclaggio, compresi i casi che riguardano intermediari attivi fuori dall’Iran, può ricevere un premio in denaro se le informazioni portano a multe superiori al milione di dollari.

Il nuovo pacchetto delle sanzioni

Sul fronte geografico, il nuovo pacchetto di sanzioni amplia ulteriormente la mappa dei controlli, andando a colpire per la prima volta anche diverse società di facciata attive in Turchia, oltre agli snodi già individuati negli Emirati Arabi Uniti e a Hong Kong.

Una stretta che il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha accompagnato con parole durissime sulla tenuta finanziaria di Teheran, descrivendo un’economia ormai “sott’acqua” e un regime “nel panico”, e ribadendo la linea ferma di Washington determinata a smantellare queste reti illecite fino a “seppellire la testa del serpente”.

Conclusione

L’azione combinata del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento di Stato americano segna un cambio di passo nella strategia di Washington: non si tratta più soltanto di congelare singoli asset, ma di mappare e colpire l’intera architettura parallela che consente all’Iran di monetizzare il proprio petrolio e mantenere in piedi il commercio estero.

L’effetto sui mercati non si è fatto attendere: all’indomani dell’annuncio delle sanzioni contro 22 entità e 8 individui, il rial iraniano è crollato al minimo storico sul mercato libero di Teheran, toccando quota 2,856 milioni di rial per un dollaro.

Per capire se la strategia americana funzionerà davvero, bisognerà vedere se la paura di essere esclusi dai pagamenti in dollari spingerà gli istituti finanziari di Emirati Arabi, Hong Kong e Turchia a smettere di aiutare l’Iran. Occorrerà inoltre verificare se la proposta di agosto per tagliare fuori la banca egiziana Banque Misr dall’uso del dollaro e dal sistema bancario americano diventerà presto una legge definitiva.

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