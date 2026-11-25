Attualità

Campi Flegrei, Soccodato: “Entro fine anno oltre 40 cantieri attivi e 100 interventi per 560 milioni”

Il Commissario straordinario in audizione alla Camera sul nuovo decreto legge: già avviati 33 cantieri, altri otto partiranno nei prossimi due mesi

di Enzo Ricci - 25 Novembre 2026

Sono oltre sessanta gli interventi attualmente attivi nell’area dei Campi Flegrei, dei quali trentatré già in fase di cantiere. A fare il punto è stato il Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area flegrea, Fulvio Maria Soccodato, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera per l’esame del nuovo decreto legge dedicato al territorio interessato dal fenomeno del bradisismo.

“Oggi abbiamo attivi oltre 60 interventi, di cui 33 già in cantiere. Nell’ambito dei prossimi 60 giorni, altri otto andranno in cantiere”, ha spiegato Soccodato, sottolineando che entro la fine dell’anno i cantieri aperti saranno circa 41, mentre una ventina di interventi resteranno nella fase di progettazione.

Il Commissario ha inoltre evidenziato l’accelerazione impressa nelle ultime settimane all’attuazione del piano. “In questo mese stiamo finalmente attuando gli altri 40 interventi dei secondi programmi che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale la scorsa settimana”, ha dichiarato. Nel complesso, il pacchetto delle opere programmate raggiunge “circa 100 interventi” per un valore superiore a 560 milioni di euro.

Soccodato ha poi richiamato l’attenzione sull’importanza del nuovo decreto del Governo nel garantire continuità amministrativa e operativa durante il passaggio verso il nuovo assetto di governance. “Occorreva presidiare che la transizione tra le diverse governance non interferisse con i processi in corso e non rallentasse i cantieri e le procedure di approvazione dei progetti”, ha affermato. Secondo il Commissario, il periodo di sei mesi previsto dal decreto è sufficiente per assicurare un passaggio ordinato delle competenze e consentire alla struttura, destinata a essere assorbita nel nuovo organismo di gestione, di proseguire l’attuazione degli interventi “senza alcuna soluzione di continuità”.

Leggi tutte le news di Attualità