Torino

Torino Film Festival, apertura da Hollywood: John Travolta conquista il Regio

di Redazione - 25 Novembre 2026

Red carpet, grandi nomi del cinema internazionale e un Teatro Regio gremito per la cerimonia inaugurale della 44ª edizione del TFF. Protagonista assoluto John Travolta, accolto da un lungo applauso e visibilmente emozionato dall’affetto del pubblico.

Torino si concede una serata dal sapore hollywoodiano. Nella cornice elegante e suggestiva del Teatro Regio si è alzato il sipario sulla 44ª edizione del Torino Film Festival, con una cerimonia inaugurale che ha portato in città il fascino delle grandi occasioni cinematografiche. A catalizzare l’attenzione, naturalmente, lui: John Travolta, accolto da grande entusiasmo e protagonista di una serata in cui il cinema internazionale è stato il vero padrone di casa.

A condurre la cerimonia il direttore del Festival, Giulio Base, insieme ad Ambra Angiolini, madrina della serata. Sul palco, l’attrice ha sottolineato l’importanza di continuare a valorizzare il cinema e la cultura, ricordando quanto sia fondamentale sostenere un mondo capace di raccontare storie, emozionare e creare occasioni di incontro.

Il momento più atteso è stato quello della consegna delle Stelle della Mole, i riconoscimenti assegnati a cinque personalità di spicco del panorama cinematografico internazionale: John Travolta, Maria de Medeiros, Stephen Frears, Mike Newell e Margarethe von Trotta.

Per Travolta, l’omaggio del pubblico è cominciato ancora prima della sua apparizione sul palco. Una clip ha ripercorso i momenti più significativi della sua lunga carriera, riportando in sala alcune delle interpretazioni che lo hanno reso una delle icone più riconoscibili di Hollywood: da La febbre del sabato sera a Grease, fino all’indimenticabile Pulp Fiction. Un viaggio cinematografico accolto con grande partecipazione, che ha preparato il terreno al suo ingresso e alla consegna della Stella della Mole.

Ma è stato il suo intervento a regalare alla serata uno dei momenti più intensi. L’attore americano si è mostrato particolarmente disponibile e generoso con il pubblico. Nel suo discorso ha voluto ringraziare proprio gli spettatori, riconoscendo loro il merito di avergli permesso, nel corso della carriera, di interpretare personaggi diversi, di sperimentare e di esprimersi liberamente. Sentirsi accolto, ha raccontato, è una fortuna preziosa per un attore. Parole sincere, accompagnate da un’emozione crescente, fino alla commozione sul finale. La risposta del Teatro Regio non si è fatta attendere: il pubblico si è alzato in piedi tributandogli una lunga e calorosa standing ovation.

Travolta non è arrivato a Torino soltanto per ricevere il premio: al Festival presenterà anche Propeller One-Way Night Coach (Volo notturno per Los Angeles), la sua opera prima da regista, da lui scritta, diretta, narrata e prodotta. Il film, ambientato nell’epoca d’oro dell’aviazione, racconta il viaggio di un giovane appassionato di aerei destinato a segnargli il futuro.

L’apertura ha avuto anche un importante appuntamento cinematografico internazionale con Roland Joffé, che ha presentato in anteprima Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy. Il film rilegge uno degli eventi più drammatici della storia americana attraverso una prospettiva inedita, quella della criminalità organizzata. Protagonista della pellicola, nel ruolo del mafioso Johnny Roselli, è proprio Travolta. Il film arriverà nelle sale italiane il 3 dicembre, distribuito da Eagle Pictures.

Una prima serata che ha puntato sui grandi nomi, sul richiamo internazionale e su un’impronta decisamente spettacolare. Il 44° Torino Film Festival si è aperto così, con una star di Hollywood capace di mettere da parte per qualche minuto il personaggio pubblico e raccontare il proprio rapporto con il cinema e con chi, da sempre, lo accompagna: il suo pubblico.

Giuliana Prestipino IL TORINESE.IT