Cronaca

De Gennaro, autentiche le lettere lasciate prima del suicidio

Gli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto confermano che gli scritti sono autografi. Tra i documenti anche una lettera con dure critiche al procuratore di Caltanissetta. Venerdì l’autopsia

di Lino Sasso - 25 Novembre 2026

Le lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima del suicidio sono state effettivamente scritte di suo pugno. È quanto emerge dai primi risultati degli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto. Le verifiche calligrafiche avrebbero infatti confermato l’autenticità dei documenti recuperati dagli investigatori nella tenuta in Maremma dove è stato rinvenuto il corpo dell’ex capo della Polizia.

Tra i manoscritti anche la lettera dai toni particolarmente duri nei confronti di Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta e titolare dell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio.

Nella missiva l’ex capo della Polizia ha contestato l’inchiesta, rivendicando il proprio impegno al servizio del Paese e delle istituzioni.

Pochi giorni prima della morte di De Gennaro, la Procura nissena aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex prefetto. La richiesta era stata però respinta dal gip, che aveva ritenuto insufficienti gli elementi per disporre la misura cautelare.

Le quattro lettere e il memoriale

Le lettere recuperate dagli investigatori sono in totale quattro. Oltre a quella contenente le critiche al procuratore De Luca, gli altri manoscritti sarebbero indirizzati ai familiari e a Giuseppe Soccu, custode della proprietà e storico collaboratore dell’ex prefetto.

Tra i documenti acquisiti ci sarebbe anche il memoriale destinato a “chi vorrà pubblicarlo”. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire quando siano stati redatti i diversi scritti, alcuni dei quali potrebbero risalire a diversi giorni prima del decesso. A quanto si apprende, su due delle lettere rinvenute ci sarebbe la data del 17 novembre. Circostanza che retrodaterebbe di almeno tre giorni la decisione di De Gennaro di farla finita ricorrendo al suicidio.

Tra quanto acquisito dagli investigatori, anche l’hard disk personale di Gianni De Gennaro. Il supporto informatico sarà sottoposto ad accertamenti alla ricerca di ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell’intera vicenda.

L’inchiesta per istigazione al suicidio

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di istigazione al suicidio. Sebbene gli elementi raccolti finora appaiano compatibili con un gesto volontario, gli investigatori intendono completare tutte le verifiche necessarie per chiarire le circostanze della morte.

L’autenticità delle lettere rappresenta un primo risultato degli accertamenti, ma non consente, da sola, a ripercorrere tutte le tappe che hanno indotto De Gennaro a questo gesto estremo.

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