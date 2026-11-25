Economia

Zero redditi a 32 anni? Il Fisco vuole vederci chiaro

Una proposta di intervento con una banca dati agganciata ai registri anagrafici

di Giorgio Brescia - 25 Novembre 2026

Incrociare i dati fiscali con i registri anagrafici per contrastare evasione fiscale, lavoro nero e sottodichiarazione dei redditi degli italiani appena compiono 32 anni. È la proposta di rilevante impatto emersa dalla XIII indagine sulle entrate fiscali e sul welfare, curata dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali insieme a CIDA e Fondazione Anna Kuliscioff.

Hai 32 anni? Il Fisco ti guarda….

La misura principale prevede la facoltà per l’Agenzia delle Entrate di convocare direttamente i cittadini. Al compimento dei 32 anni di età, nel mirino chi non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi.

L’intento non è punitivo né presuntivo di colpevolezza. Punta ad accertare la reale posizione economico-patrimoniale di ciascun soggetto.

Per Alberto Brambilla, una parte significativa dell’evasione si annida infatti nelle irregolarità occupazionali e nei redditi parzialmente omessi.

I dati emersi dal rapporto?

Evidenziano un divario strutturale. Il 30,22% dei contribuenti con redditi superiori a 29mila euro lordi annui garantisce il 78,87% dell’Irpef totale.

Di contro, circa 24,8 milioni di cittadini non dichiarano redditi o versano imposte pressoché nulle. E accedono comunque ai servizi del welfare pubblico.

Un’ampia rete assistenziale che, secondo l’osservatorio, rischia di disincentivare la produttività lavorativa e alimentare il sommerso.

Cosa potrebbe cambiare per i cittadini?

Oltre ai controlli anagrafici, la proposta suggerisce l’istituzione immediata di una banca dati nazionale dell’assistenza. Servirà a tracciare le prestazioni collegate all’Isee, richieste da oltre 10 milioni di nuclei familiari.

Obiettivo prioritario. tutelare le risorse pubbliche e redistribuire il carico fiscale.

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