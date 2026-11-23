Turismo

Chalet Zuegg, il lusso della montagna tra boschi, panorami e piaceri esclusivi

di Redazione - 23 Novembre 2026

di TOMMASO DE MOTTONI

A 1.820 metri di altitudine, con il Monte Ivigna davanti agli occhi e gli abeti che sembrano custodire gelosamente il paesaggio, la montagna si concede qualche lusso. Quello di svegliarsi con il bosco davanti al letto, per esempio, oppure di immergersi in una vasca calda mentre fuori nevica.

Lo Chalet Zuegg

Allo Chalet Zuegg, sopra Merano, la famiglia Reiterer ha deciso di interpretare l’ospitalità alpina secondo un principio piuttosto seducente. La natura offre lo spettacolo, all’uomo spetta il piacere di goderselo comodamente.

Già proprietari dello Chalet Mirabell, cinque stelle ad Avelengo, i Reiterer hanno immaginato cinque rifugi esclusivi immersi nel verde, affidando allo studio bolzanino Plan Team l’architettura e a Köck & Bachler gli interni.

Il risultato ha il fascino delle case di montagna che si vorrebbero possedere, possibilmente con qualcuno incaricato di occuparsi del camino.

Il legno domina gli ambienti, accompagnato dal lino e da arredi realizzati su misura dagli artigiani locali. Le vetrate a tutta altezza lasciano entrare il panorama, che cambia colore con le stagioni.

Persino la costruzione segue una filosofia particolare, perché le strutture sono interamente in legno, assemblate evitando colle e chiodi, mentre il riscaldamento è affidato al pellet. Nei letti si dorme avvolti nella lana della Villnösser Brillenschaf, una pecora autoctona altoatesina dal nome complicato e dal mantello particolarmente apprezzato.

La zona benessere

Tre chalet indipendenti di circa cento metri quadrati offrono soggiorni luminosi con cucina attrezzata e camino, mentre all’esterno attendono sauna privata e vasche panoramiche. Al piano superiore, la camera matrimoniale può avere una vasca freestanding accanto alla finestra. Una sistemazione che rende particolarmente piacevole persino la prospettiva di trascorrere un’intera giornata in accappatoio.

Per chi preferisce ambienti più raccolti ci sono due loft.

Lo Zuegg Loft offre jacuzzi, sauna e una loggia affacciata sulla valle, mentre il Mountain Loft riunisce zona giorno e notte in uno spazio intimo, concepito per chi desidera avere la montagna praticamente ai piedi del letto.

La proposta gastronomica

Naturalmente, a queste altitudini anche l’appetito pretende soddisfazione. Il Ristorante Zuegg, aperto agli ospiti esterni, propone una cucina altoatesina legata agli ingredienti stagionali. Tra travi a vista, tavoli di legno massello e un grande camino centrale, ci si ritrova per un pranzo sostanzioso oppure per uno dei brunch musicali che animano il rifugio.

Del resto, dopo una giornata trascorsa all’aria aperta, le specialità di montagna acquistano un fascino al quale sarebbe scortese resistere.

Quando arriva la sera, le grandi finestre illuminate trasformano gli chalet in piccoli punti di luce tra gli alberi. Fuori il bosco torna scuro, mentre dentro il fuoco continua a scaldare gli ambienti.

E il lusso più convincente, dopo una sauna e una cena come si deve, diventa quello di poter rimandare la sveglia del mattino.

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