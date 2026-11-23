Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Karla Homolka e Paul Bernardo: i “Barbie e Ken” dell’orrore

di Francesca Petrosillo - 23 Novembre 2026

Ontario, Canada. Paul Bernardo e Karla Homolka sembrano una giovane coppia felice. Lui è affascinante, lei lavora in una clinica veterinaria. Eppure, dietro quell’immagine rassicurante si nasconde una storia di stupri, sequestri e omicidi. La stampa li ribattezza “Ken e Barbie“, un nome che diventa sinonimo di orrore.

Quando i due si incontrano nel 1987, Bernardo aggredisce già donne nell’area di Scarborough, a Toronto. La polizia cerca uno stupratore seriale, ma non conosce ancora il suo nome. Bernardo fornisce un campione di DNA nel 1990: il confronto con le tracce biologiche richiede però anni, e nel mentre, le aggressioni continuano.

La prima vittima

Con Karla, la violenza entra anche nella sfera familiare. Nel dicembre 1990 i due somministrano sostanze sedative a Tammy Homolka, la sorella quindicenne di Karla, e la aggrediscono. La ragazza perde conoscenza e muore affogando nel suo stesso vomito. Il suo decesso viene inizialmente considerato accidentale.

Gli omicidi

Il 15 giugno 1991 Bernardo rapisce Leslie Mahaffy, 14 anni, a Burlington. La trascina nella loro casa e lì la sottopongono a violenze, abusi e infine la morte. Bernardo ne smembra il corpo e nasconde i resti in blocchi di cemento. Il 29 giugno, mentre la coppia celebra il matrimonio, i suoi resti vengono ritrovati nel lago Gibson. Il 16 aprile 1992 è la volta di Kristen French, 15 anni. Karla la avvicina nel parcheggio di una chiesa fingendo di chiedere indicazioni e Bernardo la costringe a salire in automobile. La ragazza viene tenuta prigioniera e sottoposta a diverse violenze sessuali. Il suo corpo viene scoperto il 30 aprile. Il metodo è spietato: avvicinare o rapire le vittime, isolarle, abusarne e filmare parte delle aggressioni.

L’arresto, il “tradimento” e l’ergastolo

Nel gennaio 1993 Karla lascia il marito dopo esser stata aggredita. Intanto le indagini sugli stupri di Scarborough convergono su Bernardo, che viene arrestato il 17 febbraio. Karla collabora con la procura e ottiene un accordo: si dichiara colpevole di due omicidi colposi e nel luglio 1993 viene condannata a dodici anni di carcere.

Nel 1994 vengono recuperate videocassette che mostrano un ruolo attivo di Karla negli abusi. Il patteggiamento suscita quindi indignazione, ma resta valido. L’accordo scatena polemiche in tutto il Paese.

Al processo del 1995 Karla testimonia contro Bernardo e afferma di aver agito sotto minaccia. Lui nega di avere ucciso Leslie e Kristen, ma il 1° settembre la giuria lo riconosce colpevole di entrambi gli omicidi di primo grado: riceve l’ergastolo, senza libertà condizionale per 25 anni. Bernardo resta in carcere, Karla torna in libertà nel 2005. Ma quanto può valere la collaborazione con la giustizia quando a offrirla è chi partecipa agli stessi crimini?

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