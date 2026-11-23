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Ostriche, peperoncino o cioccolato? I falsi miti degli uomini per fare buon sesso

Le illusioni del piatto nel giudizio della Società di Andrologia

di Elizabeth Costello - 23 Novembre 2026

Un piatto di ostriche crude, un pizzico di peperoncino piccante e un calice di bollicine: l’elisir perfetto per una serata di sesso di fuoco? Scientificamente parlando, la risposta è un secco no. Eppure, la tentazione di credere nei miracoli della tavola è più viva che mai.

Prima del sesso, quale cibo?

Secondo gli ultimi dati emersi durante il mese della prevenzione promosso dalla Società Italiana di Andrologia, due uomini italiani su tre credono a veri e propri falsi miti sulla salute sessuale e riproduttiva.

Tra leggende metropolitane e fake news che spopolano in Rete, l’illusione del “cibo afrodisiaco” continua a mietere vittime.

Ma cosa c’è di vero?

Le ostriche sono indubbiamente ricche di zinco, minerale prezioso per la sintesi del testosterone. Ma ingurgitarne una dozzina a cena non scatenerà alcuna reazione chimica immediata sotto le lenzuola.

E il peperoncino?

La sua capsaicina migliora la circolazione vascolare, ma è lontana dall’agire come una pillola miracolosa.

E il cioccolato?

Stimola le endorfine regalando buonumore, non passione irrefrenabile. L’effetto “magico”? Puramente psicologico.

E allora?

Gli andrologi lanciano dunque un monito preciso. Inseguire scorciatoie esotiche rischia soltanto di far sottovalutare reali segnali del corpo e ritardare controlli medici fondamentali.

La vera pozione d’amore per la salute maschile e la potenza vascolare esiste ed è a portata di mano. E’ la classica Dieta Mediterranea, ricca di antiossidanti, pesce e verdure.

Il verdetto della scienza sembra chiaro: a tavola non servono magie, ma consapevolezza. Sotto le lenzuola, piccante deve essere l’intesa.