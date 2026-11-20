Sport

L’Ue contro Cio e Fifa: no alla revoca della sospensione della Russia

Il commissario allo Sport Micallef: "Le bandiere non sono simboli neutri, così aiutano il Cremlino"

di Martino Tursi - 20 Novembre 2026

L’Ue si schiera contro la decisione del Comitato olimpico internazionale, il Cio, di riammettere la Russia. A prendere la parola, in maniera durissima, è stato il commissario europeo allo sport, il maltese Glenn Micallef. Che ha deplorato, con forza, la decisione trascinando nella polemica anche la Fifa di Gianni Infantino. Bruxelles non perdona né digerisce la decisione di riaprire alle bandiere russe. Non è, puntualizza Micallef, una polemica contro gli atleti ma contro la “propaganda”.

L’Ue contro il Cio per la riammissione della Russia

Micallef parte da una considerazione. Secondo lui e la Commissione Ue, Mosca non sta “lavorando per la pace” e “usa lo sport come propaganda”. Per queste ragioni, ha detto il commissario europeo allo Sport, “ritengo sbagliata la decisione del Cio” di revocare la sospensione della Russia dal “circuito” mondiale dello sport professionistico. “ Capisco che non bisogna punire gli atleti per il loro passaporto ma bisogna fare una distinzione: l’atleta non è il suo governo ma una bandiera nazionale non è un simbolo neutro”.

“Fifa e Cio sostengono il Cremlino”

Micallef ci va giù durissimo. “Come abbiamo visto nell’hockey, la questione è complicata. Fifa e Cio sostengono il Cremlino”. È un equilibrio delicatissimo tra atleti e bandiere. E quindi ha spiegato, a proposito del programma Erasmus+ che tutti gli organismi che “permetteranno ad atleti russi di partecipare con bandiere e simboli non saranno ammessi ai fondi europei”. E questo perché: “Non useremo il denaro dei contribuenti europei a favore di organismi che legittimano la guerra d’aggressione russa”.