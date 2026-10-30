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In Francia piove sul bagnato: in calo anche il Pil

Prospettive sempre più nere per Parigi, l'economia si è fermata

di Pietro Pertosa - 30 Ottobre 2026

Piove sul bagnato a Parigi: il Pil della Francia nel terzo trimestre è in calo. Il guaio è che gli analisti si attendevano un minimo segnale di crescita. Che, invece, non è arrivato. I numeri riferiscono che l’economia francese s’è contratta dello 0,1% nel terzo trimestre di quest’anno. Un risultato che è dovuto al calo degli investimenti fissi (-0,6%) che le famiglie, coi loro consumi pur in aumento (+0,4), non sono riuscite a colmare. La crescita, poi, della spesa pubblica (+0,3%) non ha impedito al Pil di flettere proprio quando ci si attendeva una pur minima ripartenza.

Cala il Pil in Francia: la gelata che viene da lontano

L’Insee, l’istituto nazionale di statistica ha riferito che il calo del Pil in Francia del periodo tra luglio e settembre di quest’anno è stato pari allo 0,1%. Il problema è che il trimestre precedente era stato di calma piatta. E prima ancora, nel periodo dei primi tre mesi di quest’anno aveva fatto registrare una contrazione pari a ben due punti decimali. La produzione di beni e servizi cede di un decimale. E il commercio estero non va per niente bene. Ha praticamente perduto quanto aveva guadagnato nel trimestre precedente. Da più a meno 0,6%.

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