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Addio a Veruschka: chi era l’icona del glamour?

Moda, fascino, stile, eleganza: una eredità inarrivabile

di Elizabeth Costello - 26 Novembre 2026

Il mondo dell’alta moda e del jet set è in lutto: a Berlino, all’età di 87 anni, è morta la divina Veruschka, nata contessa Vera von Lehndorff-Steinort. Prima vera supermodella tedesca e regina incontrastata della Swinging London, incantò il mondo. Con i suoi 190 centimetri di statura, un’eleganza androgina e uno sguardo magnetico, conquistò le copertine più prestigiose dell’epoca.

Chi era Veruschka?

Apparsa oltre 800 volte sulle prime pagine dei rotocalchi globali e per 11 volte sulla copertina di Vogue America sotto la direzione di Diana Vreeland, Veruschka è stata una forza della natura.

Fu musa dei fotografi più leggendari, da Richard Avedon e Helmut Newton fino a Irving Penn. Fece scoppiare la passione sul set e nella vita privata con il fotografo italiano Franco Rubartelli, suo compagno sentimentale e professionale.

La moda impazziva per lei. E intanto Veruschka faceva chiacchierare la cronaca rosa anche per le sue frequentazioni da vera diva. Celebri, i flirt con star del calibro di Jack Nicholson, Warren Beatty e Al Pacino. Fino al gossip italiano del flirt giovanile raccontato da Teo Teocoli.

E la sua carriera sul set?

Il cinema la rese poi eterna nella leggendaria e seducente scena di Blow-Up di Michelangelo Antonioni (1966). Avvinghiata all’obiettivo di David Hemmings, un fermo immagine storico.

Diventò infine «camaleonte psichedelico» tra arte e body painting. Dalla contessa ribelle, un’eredità inarrivabile di stile, scandalo e fascino.