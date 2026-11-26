Cronaca

Campi Flegrei, nuova scossa: il bradisismo non si ferma?

Un forte boato, magnitudo 2.3. Nessun danno

di Giorgio Brescia - 26 Novembre 2026

La terra torna a tremare nella caldera dei Campi Flegrei. Alle ore 4.16 della notte, la registrazione di una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.3, con epicentro localizzato nel territorio comunale di Pozzuoli e ad una profondità ipocentrale stimata in quattro chilometri.

Campi Flegrei: una nuova scossa?

Il rilevamento, effettuato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano della Sezione INGV di Napoli, confermato anche dalle autorità locali. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, il Comune di Pozzuoli ha informato la cittadinanza sottolineando un evento sismico accompagnato da un distinto boato, percepito dai residenti nelle zone adiacenti all’epicentro.

Perché non si ferma il bradisismo?

Questo nuovo episodio si inserisce nel prolungato fenomeno bradisismo che da mesi interessa l’intera area flegrea, caratterizzata da continue sequenze sismiche e da un graduale sollevamento del suolo.

Gli ultimi dati forniti dai bollettini di monitoraggio indicano un sollevamento medio mensile compreso tra dieci e quindici millimetri, accompagnato da frequenti sciami di bassa e media magnitudo diffusi tra la Solfatara, Pisciarelli ed il Golfo di Pozzuoli.

Sebbene l’evento odierno non abbia causato danni a persone o cose, il livello di attenzione rimane elevato. Le istituzioni regionali e nazionali continuano a monitorare costantemente l’evoluzione delle deformazioni crostali, mentre la Protezione Civile mantiene attivi i piani di prevenzione e risposta per la sicurezza del territorio.