Economia

Verso l’addio allo Spalmacrediti, confronto serrato su pensioni e condono

Il primo round alle banche, ma in maggioranza si alzano i toni sulla Manovra

di Cristiana Flaminio - 26 Novembre 2026

Salta lo spalmacrediti in Manovra ma tra le forze di maggioranza il dibattito resta serrato. Specialmente su due temi cardine: pensioni e condono. Giorgetti non molla. I soldi sono pochi, la coperta è corta e si fa quel che si può. Gli alleati, però, non vogliono né possono capitolare. Questa è l’ultima Finanziaria prima del voto del prossimo anno e a nessuno farebbe piacere presentarsi all’appuntamento delle urne dopo aver licenziato una legge di Bilancio nel segno dell’austerità e del rigore.

Spalmacrediti addio, cosa cambia in Manovra

Le banche, sullo Spalmacrediti, potrebbero aver segnato il primo punto in Manovra. Gli istituti di credito sulla questione avevano ottenuto il supporto di quasi tutte le categorie produttive. Ora, per quanto riguarda la coda del Superbonus, bisognerà trovare altre soluzioni. Ora l’obiettivo, come dichiarato nel pomeriggio di ieri dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, è quello di trovare una quadra. Tornare indietro per dare un quadro di stabilità e certezza del diritto. Che è, poi, uno dei grandissimi temi dell’economia di oggi. A livello nazionale ma soprattutto comunitario.

Il dibattito continua

I saldi non si toccano. Adesso che è arrivata la benedizione di Bruxelles e la promessa di uscire dalla procedura per deficit meno che mai. Bisognerà ingegnarsi. Ma tutti vogliono avere una misura da sottoporre agli elettori. È umano, è parte centrale dell’attività politica. La Lega continua a battere sull’ipotesi di Quota 64 e mantiene alta l’attenzione su Strade Sicure. Allo stesso tempo, la maggioranza vorrebbe una norma sui condoni. O meglio, sulle sanatorie per raddrizzare i piccoli abusi. Bisognerà capire dove trovare le risorse. Quelle che si sarebbero risparmiate con lo spalmacrediti son saltate: la Manovra va verso il dietrofront. Il dibattito prosegue e si fa ancora più serrato.

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