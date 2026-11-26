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Chiesa, il conto degli abusi: centinaia di segnalazioni

Presentato ad Assisi il primo studio commissionato dalla Cei sugli abusi sessuali denunciati nelle diocesi tra il 2001 e il 2021

di Enzo Ricci - 26 Novembre 2026

Per la prima volta la Chiesa italiana mette nero su bianco le dimensioni del fenomeno degli abusi sessuali commessi da chierici ai danni di minori. Lo studio pilota commissionato dalla Conferenza Episcopale Italiana e realizzato dall’Istituto degli Innocenti di Firenze insieme all’Università di Bologna analizza le segnalazioni giunte alle autorità ecclesiastiche tra il 2001 e il 2021.

Hanno aderito 198 diocesi su 226, pari all’87,6% del totale. Le segnalazioni raccolte sono state 426, ma dopo l’esclusione dei casi non pertinenti o duplicati quelle analizzate sono risultate 378. Le denunce provengono da 133 diocesi, mentre 65 hanno dichiarato di non aver registrato casi nel periodo esaminato. Il dato che emerge con più forza riguarda la difficoltà di far affiorare gli abusi. Secondo i ricercatori, la “denuncia tardiva” continua a rappresentare il principale ostacolo all’intervento e alla tutela delle vittime, nonostante negli ultimi anni le risposte delle istituzioni ecclesiastiche siano diventate più rapide e strutturate.

Vittime, dinamiche e profilo degli accusati

Lo studio conferma caratteristiche già emerse in altre inchieste internazionali. Le vittime sono in prevalenza maschi, circa sette su dieci, percentuale che sale a quasi otto su dieci nei casi più gravi con penetrazione o coinvolgimento dei genitali. I fatti esaminati sono 880. I comportamenti più frequenti comprendono toccamenti, denudazione della vittima, baci e domande a sfondo sessuale. Oltre la metà degli episodi riguarda abusi con contatto fisico, mentre quasi il 30% include penetrazione o coinvolgimento dei genitali. Gli abusi senza contatto fisico rappresentano una quota minore ma in crescita nel corso degli anni.

In quattro casi su cinque gli episodi non sono isolati ma si ripetono nel tempo, spesso per anni. Gli autori sfruttano relazioni di fiducia consolidate e un accesso privilegiato ai minori. Per questo gli studiosi sottolineano che il problema non può essere ridotto al comportamento del singolo, ma coinvolge anche le condizioni organizzative che consentono tali dinamiche. I responsabili risultano quasi tutti italiani. Al momento dei fatti avevano in media 43 anni e nel 67,8% dei casi un’età compresa tra 31 e 54 anni. Otto su dieci svolgevano incarichi a diretto contatto con fedeli o minori, soprattutto come parroci o operatori pastorali.

“Una ferita aperta”: la svolta della Cei

L’autorità ecclesiastica ha adottato provvedimenti nel 61,2% dei casi segnalati. Dove gli esiti processuali sono noti, prevalgono nettamente le condanne. Tra le sanzioni più severe spicca la dimissione dallo stato clericale, applicata in circa un terzo dei casi condannati. Ad Assisi il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, ha parlato di “crimini” che hanno attraversato la Chiesa e di una “ferita aperta” che non può essere nascosta. “Dietro ogni caso ci sono persone con un nome e una storia, tradite proprio da chi avrebbe dovuto custodirle”, ha detto, riconoscendo errori e omissioni del passato e rinnovando la richiesta di perdono alle vittime.

Ai gesti simbolici i vescovi affiancano nuovi impegni concreti. Nascerà un Osservatorio nazionale sugli abusi e sui percorsi di giustizia riparativa, aperto alla collaborazione di ricercatori indipendenti, esperti e sopravvissuti. Sarà inoltre istituito un Tribunale penale interdiocesano nazionale, con personale specializzato nelle discipline canoniche, giuridiche e psicologiche. Per la Cei si tratta soltanto di un primo passo. L’obiettivo dichiarato è trasformare le parrocchie, gli oratori e le strutture ecclesiali in luoghi realmente sicuri. Ma il messaggio più netto dello studio resta un altro. La trasparenza e l’ascolto delle vittime non possono più essere rinviati. Dopo decenni di silenzi e ritardi, la credibilità della Chiesa passa da qui.

La voce delle vittime

Critica la reazione di Francesco Zanardi, presidente di Rete l’Abuso. “Da vittima registro che nel rapporto non si parla delle vittime”, ha affermato. Pur definendo il documento “un passo avanti” per la Chiesa, contesta l’assenza di dati sulle condanne e giudica inaccettabile che alcuni sacerdoti coinvolti siano stati semplicemente trasferiti. “Non si può che restare sbigottiti”, ha aggiunto, annunciando di voler portare la questione all’attenzione dell’Onu. Una presa di posizione che evidenzia quanto il confronto tra gerarchia ecclesiastica e sopravvissuti resti ancora aperto.

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