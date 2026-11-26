Economia

Quanto vale il gioco d’azzardo in Italia

Tutti i numeri di un fenomeno che colpisce i poveri e svuota le tasche agli ultimi

di Giovanni Vasso - 26 Novembre 2026

Non è un gioco, è un azzardo. L’Italia è il Paese europeo in cui si spende di più in lotterie, scommesse, giochi. E persino gli inglesi, storicamente scommettitori, debbono rassegnarsi a perdere il primato continentale. E dalla pandemia in poi, l’azzardo online è cresciuto a dismisura. I dati sul gioco, in Italia, sono mostruosi. E non è tanto per dire. La spesa complessiva ammonta, sui canali legali, a 165,34 miliardi di euro. Risulta in crescita del 5 per cento tra il 2025 e l’anno precedente. Una massa di denaro che è pari al 7,3 per cento del prodotto interno lordo nazionale. Solo nel 2025, i giocatori italiani hanno perso al gioco, nel saldo tra puntate complessive e vincite pagate, qualcosa come 22 miliardi di euro. In pratica, poco meno del valore dell’intera Legge di Bilancio presentata quest’anno dal ministro Giorgetti. Il guaio, però, è che queste cifre – già enormi di per sé – si espandono a dismisura se ai numeri dei circuiti legali si aggiungono quelli dell’illegalità. Il piatto, a questo punto, supera i 200 miliardi di euro. In un anno, nel 2025, gli italiani si son giocati un capitale nettamente superare all’ammontare degli stanziamenti complessivi del Pnrr. Dei 39 miliardi di euro che finiscono nelle bische, nelle scommesse clandestine, ben 22 viaggiano sui canali online fuorilegge. Complessivamente, il gioco d’azzardo digitale vale da solo 123,9 miliardi di euro, di questi ben 100,9 restano sui circuiti legali.

Quanto vale il gioco d’azzardo in Italia?

Leggere i dati del Libro Nero del Gioco d’azzardo curato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon (Istituto studi sul consumo), in collaborazione con Federconsumatori Modena, è come leggere un trattato di economia. Il gioco d’azzardo è una vera e propria tassa sulla povertà. Non può sorprendere, dunque, notare che il Mezzogiorno sia ai vertici delle classifiche. Complessivamente, al Sud, nel 2025 ci si è giocati 67,8 miliardi di euro. Il Nord si ferma a 64,3 miliardi mentre nel Centro Italia i valori si dimezzano: 32,4 miliardi. La spesa più rilevante riguarda i giochi di abilità a distanza che fatturano addirittura 81,2 miliardi di euro. Si va dal poker online ai casinò. Poi, naturalmente, le slot machine. Altro che monetine: ogni anno ci finiscono in fumo poco più di 31,5 miliardi. Seguono le scommesse sportive con 19,1 miliardi. Le lotterie che ne fatturano poco meno di 13, quindi il lotto a 8,2 miliardi. In ognuna di queste, e delle altre, voci di spesa sull’azzardo (tranne che per le Vlt) il Sud conquista sul Nord un ben poco lusinghiero primato di spesa. La Regione dove il gioco d’azzardo vale di più è la Lombardia, che supera i 26 miliardi di raccolta. Segue la Campania con poco più di 21,5 miliardi mentre il Lazio (con 17,5 miliardi circa) scalza dal podio la Sicilia (16,2). Un divario, forte, che si percepisce plasticamente pure nei livelli di spesa media pro capite.

Sud spende (molto) più del Nord

Ogni italiano spende in media l’anno 3.283 euro per tentare la fortuna. I più prudenti sono i bellunesi (1.883.05). All’opposto, a dominare la classifica, c’è Caserta dove la spesa pro-capite sfiora i 5mila euro (4.964,91). Solo Teramo (4.750,28) regge il passo con le altre campane al vertice della graduatoria: Napoli (4.677,64) e Salerno (4.659,89). Non c’è una sola provincia del Nord nelle prime dieci posizioni, occupate da Isernia, Prato, Palermo, Messina, Siracusa e Reggio Calabria. Bisogna scorrere fino al 34esimo posto, dove si trova Milano con una spesa pari a 3.404,25 euro a cittadino. Roma è al 28esimo posto (3.568,09). Non si possono mica avere dubbi. Al netto di questioni di altro genere (come il riciclaggio di capitali sporchi) il gioco alligna là dove c’è povertà. E chi indulge all’azzardo lo fa nella speranza che basti una moneta per cambiare vita. Maturando, poi, solo in seguito la consapevolezza che, chi gioca, deve postare cifre sempre più alte perché, oltre al sogno della vincita, c’è pure il buco delle perdite. Un vero e proprio circolo vizioso. Da cui uscire, come sanno gli esperti del campo della lotta alla ludopatia, è difficile.

Tutto sull’online

Un focus a parte lo merita il gioco online. Tutto è cambiato dalla pandemia. Gli italiani hanno rinunciato a uscire ma non a giocare. Hanno scoperto siti, piattaforme, di tutto e di più. Ci hanno speso, l’anno passato, poco meno di 101 miliardi. Una panoramica geografica conferma che, anche sul digitale, i meridionali sono più avanti rispetto agli altri italiani. Nel 2025 sono stati censiti poco meno di 18,8 milioni di conti gioco online. Di questi ben 3,2 milioni aperti in Campania. Poco meno di 2,4 milioni in Lombardia e ben 2,1 milioni in Sicilia. La panoramica, però, è a dir poco desolante. Già, perché dai numeri del Libro Nero emerge che solo il 16,3% dei conti attivi è in attivo. Per cifre, detto tra noi, nemmeno così rilevanti da cambiare la vita. Solo lo 0,001% ha “caricati” più di 150mila euro. La stragrande maggioranza (16%) non ha più di 5mila euro. Sopra questa somma, solo lo 0,2%. In perdita, invece, c’è tutto il resto. Il 47% non è proprio in gravissimo default e accusa perdite entro i 100 euro, entro i 300 di rosso un altro 14,1%. Ma il dato di chi perde tra i 2.500 e i 5mila euro è ben più rilevante rispetto a chi vince: 2,7%. E addirittura il 2,5% accusa perdite fino a 20mila euro. Oltre solo lo 0,2%.

Le perdite svuotano le tasche dei poveri

L’Italia, fatti questi calcoli, si permette il lusso di perdere, nel saldo tra puntate e vincite effettivamente riconosciute, qualcosa come 22 miliardi di euro al gioco. Di cui 5,64 solo giocando online. Si capiscono, da questo, le dimensioni dell’affare. Che specula, in tutta evidenza, sulla povertà. Che sa cambiare le abitudini ma non rinuncia a tentar la fortuna. In questo cambio di passo, chi ci perde è lo Stato. Il paradosso è che le casse dell’Erario, a fronte dell’impennata di gioco online e proprio a causa di esso, vedono diminuire i flussi in entrata. Come rileva il Libro Nero, nel 2006 l’incidenza del Fisco superava il 19% della raccolta (con entrate statali pari a 6,7 mld di euro). Vent’anni dopo, il fatturato complessivo dei concessionari nel 2025 ammonta a 10,4 mld di €, con una crescita in termini reali rispetto al 2006, pari a +43%. Nel 2025, gli introiti per lo Stato sono stati pari a 11,4 miliardi. Cifra imponente ma che rappresenta appena il 6,9% di tutto il “piatto”.

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