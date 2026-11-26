Attualità

Addio ad Andy Taylor, l’anima che cambiò il suono e l’estetica del New Romantic

Lutto nel pop-rock britannico, scompare a 65 anni lo storico chitarrista dei Duran Duran

di Marzio Amoroso - 26 Novembre 2026

@ANSAfoto

Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, è morto lunedì 23 novembre all’età di 65 anni nella sua casa, stretto nell’affetto dei suoi cari, dopo aver affrontato a lungo un tumore alla prostata. Con la sua scomparsa viene a mancare un interprete centrale di quella stagione luminosa del pop-rock d’oltremanica che negli anni 80 che conquistò le classifiche e l’immaginario collettivo, anche attraverso la forza visiva dei videoclip trasmessi su MTV.

L’anima rock dentro il synth-pop

Nato nel 1961 a Cullercoats, nel Northumberland, Andy Taylor aveva sviluppato una sensibilità musicale precoce e versatile. Da autodidatta si era avvicinato a chitarra, basso e batteria, arrivando a esibirsi come professionista già da giovanissimo. Il suo ingresso nei Duran Duran nel 1980 lo inserì nel cuore di un progetto che avrebbe ridefinito il suono e l’estetica del New Romantic, unendo eleganza melodica, cura dell’immagine e respiro internazionale.

Proprio il contrasto tra le architetture sintetiche del gruppo e il suo approccio diretto, ruvido e marcatamente rock ha dato personalità a canzoni entrate nella storia, tra cui “Rio”, “Hungry Like the Wolf” e “The Reflex”. Nel 1985, insieme a John Taylor, Robert Palmer e Tony Thompson, diede vita ai Power Station, firmando un successo travolgente con “Some Like It Hot”.

Il percorso condiviso con i Duran Duran conobbe diverse stagioni. Dopo l’uscita nel 1986, Taylor tornò con la formazione originale per la reunion del 2001, per poi separarsi nuovamente nel 2006 anche per divergenze artistiche. Nel corso degli anni affiancò a questi passaggi l’attività solista e collaborazioni con interpreti come Rod Stewart e Robert Palmer.

Le prove personali e l’addio dei compagni di tanti successi

In seguito alla perdita del padre, mancato nel 2005 a causa di un tumore, Taylor affrontò un periodo segnato dalla depressione. Nel 2018 arrivò poi la diagnosi di un tumore alla prostata, una condizione rimasta a lungo riservata prima di essere raccontata al pubblico. Nel 2023, in un’intervista rilasciata al The Guardian, aveva spiegato che le cure stavano producendo inizialmente con effetti incoraggianti

L’artista lascia la moglie Tracey Wilson, sposata nel 1982, i quattro figli Andrew, Georgina, Bethany e Isabella, e il nipote Albie.

Simon Le Bon ha affidato alle sue parole il dolore personale per la perdita dell’amico e compagno di musica:

“C’è un enorme vuoto a forma di Andy Taylor nel mio cuore. Non si chiuderà mai, e non lo permetterò. Mi mancherà e gli vorrò bene per tutti i giorni della mia vita”

Il ricordo della band

L’intera band — Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor — ha voluto ricordarlo con un messaggio corale dedicato al suo contributo umano e artistico:

“Andy era lì fin dall’inizio della nostra storia. Dal momento in cui è arrivato a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile in ciò che avremmo potuto diventare, ha portato un fuoco e una spavalderia indelebili nella nostra musica. Il suo modo di suonare ha dato impulso alle canzoni che ci hanno portato in giro per il mondo, e con un umorismo asciutto, pari solo alla sua visione della vita meravigliosamente pragmatica e priva di sentimentalismo, ci ha tenuti con i piedi per terra e ha dato alla band la sua marcia in più durante gli straordinari anni che sono seguiti. I nostri pensieri vanno alla moglie Tracey, ai figli Georgina, Isabella, Bethany e Andrew, e al nipote Albie”

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ATTUALITÀ