Cronaca

Allarme furti sui bus a Mestre, così i ladri svuotano le stive di Flixbus e Itabus a Ca’ Marcello

Pickpocket in azione anche lontano dalle piazze, la nuova frontiera dei furti ai turisti si sposta sugli autobus

di Gianluca Pascutti - 26 Novembre 2026

@ANSAfoto

Scatta l’emergenza sicurezza per i viaggiatori in transito a Venezia Mestre. Una raffica di furti di bagagli sta colpendo i passeggeri degli autobus a lunga percorrenza in via Ca’ Marcello. Nel mirino dei malintenzionati sono finite le valigie riposte nei vani esterni dei mezzi di Flixbus e Itabus. La situazione preoccupa turisti e residenti della zona.

Come agiscono i ladri alle fermate dei bus

La tecnica utilizzata dai borseggiatori sfrutta i momenti di maggiore affollamento durante le operazioni di imbarco. L’autista si occupa di controllare i titoli di viaggio oppure sistema i colli su un lato del veicolo. In quell’esatto istante i ladri entrano in azione sul fianco opposto del mezzo. I malviventi aprono gli sportelli della stiva rimasti incustoditi e prelevano rapidamente trolley e borsoni. L’intera operazione dura pochi secondi e avviene spesso alle spalle del conducente. Molti viaggiatori si accorgono dell’ammanco soltanto al momento dell’arrivo alla propria destinazione finale.

Le criticità della zona vicino alla stazione

L’area di via Ca’ Marcello rappresenta uno snodo fondamentale per il trasporto su gomma nel territorio veneziano. La strada si trova a pochi passi dai binari della stazione ferroviaria ed è circondata da numerose strutture ricettive. Questo contesto genera un via vai continuo di persone a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’assenza di barriere fisiche e la scarsa illuminazione in alcune fasce orarie facilitano l’azione dei criminali. Dopo aver afferrato le valigie, i responsabili riescono a dileguarsi velocemente tra le vie limitrofe o verso lo scalo ferroviario. Le vittime principali restano i turisti stranieri e i pendolari carichi di effetti personali.

La richiesta di controlli e i consigli per chi viaggia

A seguito delle numerose denunce presentate alle forze dell’ordine, cresce la richiesta di interventi concreti sul territorio. Cittadini e operatori chiedono un potenziamento della videosorveglianza e una presenza più costante delle pattuglie lungo la strada. Chi parte da questa fermata può adottare alcune semplici precauzioni per ridurre i rischi durante l’attesa. È fondamentale tenere sempre a bordo con sé documenti, denaro e dispositivi elettronici. Conviene inoltre sorvegliare direttamente il carico della propria valigia fino alla chiusura completa dei portelloni della stiva.

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