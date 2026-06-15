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Renault e Thales presentanto 4TROOP, prototipo veicolo tattico per le forze armate

di Italpress - 15 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del salone Eurosatory, Renault Group e Thales presentano 4TROOP, un prototipo di Veicolo Civile Multi-Ruolo (VCMR) in grado di rispondere alle nuove esigenze operative delle forze armate terrestri. In questo prototipo presentato ad Eurosatory, Renault Group integra nell’architettura elettronica di un veicolo della sua gamma le tecnologie all’avanguardia sviluppate da Thales in materia di comunicazioni sicure, connettività tattica, coordinamento operativo e supporto decisionale. Il veicolo è in grado di processare un gran volume di dati, gestire e coordinare droni e robot nonché facilitare l’implementazione delle operazioni sul campo. Costituisce anche un vero e proprio centro di comando mobile, configurabile in base alle specifiche missioni delle forze armate terrestri, in grado di comandare e manovrare grazie alla Combat Digital Platform di Thales. L’esperienza di Renault Group in termini di architettura elettronica e personalizzazione permette di usufruire di veicoli di serie realizzabili velocemente e a prezzi contenuti, integrandovi le tecnologie all’avanguardia di Thales. Le forze armate potranno così avvalersi delle competenze post-vendita di Renault Group per garantire la manutenzione ed il mantenimento in buone condizioni operative dei veicoli, snellendo al tempo stesso la logistica.

Presentato qui nella versione ibrida a trazione integrale, questo veicolo può muoversi in modo discreto mantenendo una grande autonomia. Le tecnologie duali di bordo di Thales gli permettono di essere utilizzato su terreni di tutti i tipi e per una varietà di missioni: supporto decisionale, ricognizioni, coordinamento sul campo, scorta, sostegno logistico, controllo delle aree sensibili e dispiegamento di droni e robot. Il sistema di alimentazione Vehicle-to-Load (V2L) consente anche di incrementare l’autonomia energetica e di alimentare direttamente alcune apparecchiature elettriche sul campo. Questa soluzione può essere adattata a vari veicoli della gamma Renault Group, dai SUV ai veicoli commerciali. Questo approccio industriale permette alle forze armate di disporre in breve tempo di nuove capacità, garantendo anche una perfetta interoperabilità con i sistemi di comando esistenti. Facilita, pertanto, lo svolgimento ed il coordinamento delle operazioni, in Francia, ma anche all’estero.

4TROOP integra le principali capacità di comunicazione e le innovazioni tecnologiche sviluppate da Thales nell’ambito dell’ambiente Scorpion, la rete tattica di combattimento collaborativo delle forze armate terrestri: comunicazioni sicure, connettività tattica, coordinamento multi-sensori, supervisione e protezione delle operazioni. Inoltre, la Combat Digital Platform e tutte le soluzioni digitali e cyber-sicure di Thales sono conformi ai criteri operativi e agli standard di connettività delle forze armate, promuovendo così azioni rapide ed efficienti.

“Con il VCMR, che si avvale dell’ampia gamma di piattaforme di Renault Group, adottiamo un approccio pragmatico e sovrano alla mobilità operativa al fine di rispondere in breve tempo alle nuove esigenze delle forze armate per aumentare i mezzi di prevenzione e azione sul campo. Potendo contare su comprovate piattaforme civili e sulla nostra capacità industriale, offriamo una soluzione agile, resiliente e mobilitabile immediatamente”, ha dichiarato Franck Naro, Vicepresidente Ingegneria, Sviluppo Progetti Veicoli e Produzione di Serie di Renault Group.

“Più che uno sviluppo tecnologico, 4TROOP è il risultato della fusione tra l’esperienza di Thales ed i sistemi digitali di bordo dei veicoli, creando un ambiente integrato innovativo ed unico nel suo genere. Potendo contare sui software di bordo esistenti e completati dalle piattaforme di Thales, 4TROOP potenzia i dati tattici per una comprensione approfondita ed usufruibile dell’ambiente che consente di prevedere, decidere ed agire con efficienza, agilità e sicurezza. Quest’innovazione apre la strada ad una nuova generazione di soluzioni duali, dove i dati fungono da moltiplicatore delle prestazioni, in grado di sostenere sia le missioni di sicurezza interna che le operazioni ad alta intensità”, ha dichiarato Christophe Salomon, Vicedirettore Generale Sistemi Informativi e Comunicazioni Sicure di Thales.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).