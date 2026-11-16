Salute

Movember, la salute degli uomini comincia dalla prevenzione e dal coraggio di parlarne

In Italia il tumore della prostata è la neoplasia più diagnosticata, con circa 40 mila nuovi casi all’anno

di Angelina De Santis - 16 Novembre 2026

C’è un aspetto della salute maschile che continua a sfuggire alle campagne di prevenzione, anche alle più efficaci. Riguarda il tempo che passa tra la comparsa di un disturbo e la decisione di parlarne con un medico.

Talvolta trascorrono mesi, persino anni, durante i quali un problema urinario viene considerato un inconveniente dell’età, una difficoltà sessuale diventa motivo di imbarazzo e un disagio psicologico viene affrontato come una faccenda strettamente privata.

È proprio su questo ritardo, spesso alimentato da abitudini culturali difficili da modificare, che torna ad accendere l’attenzione Movember, la campagna internazionale dedicata alla salute degli uomini.

Il movimento internazionale per la salute degli uomini

Nato in Australia nel 2003, il movimento ha scelto i baffi come simbolo riconoscibile di un impegno che riguarda soprattutto la prevenzione dei tumori della prostata e del testicolo, oltre alla salute mentale e alla prevenzione del suicidio.

Il mese di novembre diventa così l’occasione per affrontare questioni che interessano milioni di uomini, indipendentemente dall’età.

I numeri spiegano l’importanza dell’iniziativa.

In Italia

In Italia il tumore della prostata è la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40 mila nuovi casi all’anno.

La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi raggiunge il 91 per cento, un risultato legato ai progressi terapeutici e alla possibilità di individuare la malattia nelle fasi iniziali. Proprio queste ultime, tuttavia, possono essere prive di sintomi, rendendo importante una valutazione individuale del rischio.

Tumore alla prostata: diagnosi e PSA

Uno degli strumenti disponibili è il PSA, l’antigene prostatico specifico, misurabile attraverso un prelievo di sangue. Il suo valore può aumentare in presenza di un tumore, ma anche per condizioni benigne, come l’ingrossamento della prostata o un’infiammazione.

Un risultato alterato richiede dunque un’interpretazione clinica e, quando necessario, ulteriori accertamenti. La decisione di eseguire il test deve tenere conto dell’età, della familiarità e delle condizioni individuali, considerando anche il rischio di sovradiagnosi.

Il tumore del testicolo: i sintomi da non sottovalutare

Un altro capitolo riguarda il tumore del testicolo, che interessa soprattutto adolescenti e giovani adulti. Sebbene relativamente raro, rappresenta una delle neoplasie più frequenti nelle fasce d’età più giovani.

La prognosi è generalmente favorevole, soprattutto quando la diagnosi avviene precocemente. Un nodulo, un aumento di volume o una modificazione della consistenza del testicolo meritano una valutazione medica tempestiva.

Conoscere il proprio corpo permette di riconoscere cambiamenti che altrimenti potrebbero essere trascurati.

La prevenzione andrologica comprende inoltre aspetti che incidono direttamente sulla qualità della vita. Disturbi della minzione, difficoltà erettili e problemi di fertilità possono avere origini differenti e richiedere approfondimenti specifici. In alcuni casi, per esempio, una disfunzione erettile può rappresentare un segnale precoce di alterazioni cardiovascolari.

Affrontarla durante una visita significa quindi valutare anche condizioni di salute più generali.

Il benessere psicologico

Particolare attenzione merita il benessere psicologico. La salute mentale maschile continua a confrontarsi con una difficoltà culturale nel riconoscere e comunicare la sofferenza.

Ansia persistente, isolamento, disturbi del sonno e perdita di interesse per le attività abituali possono essere segnali di disagio che richiedono ascolto e, quando opportuno, un intervento specialistico. Il fatto di continuare a lavorare e mantenere le consuete attività quotidiane esclude raramente, da solo, la presenza di un problema.

La medicina guarda sempre più alla cosiddetta healthspan, cioè alla durata della vita trascorsa in buone condizioni di salute. Una prospettiva che comprende la conservazione dell’autonomia, il benessere sessuale e l’equilibrio psicologico, oltre alla prevenzione delle malattie.

In questo quadro, il rapporto continuativo con il medico assume un’importanza particolare, perché permette di adattare controlli e indicazioni alle diverse fasi della vita.

La campagna Nastro Blue

Per tutto novembre, anche in Italia, associazioni e strutture sanitarie promuovono iniziative informative e visite dedicate alla prevenzione maschile. Tra queste figura la campagna Nastro Blu della LILT, che richiama l’attenzione sull’importanza dei controlli appropriati e della diagnosi precoce.

L’obiettivo sanitario resta quello di favorire un accesso tempestivo alle cure, partendo da una comunicazione più aperta tra paziente e medico. Una conversazione rimandata per imbarazzo può infatti riguardare un disturbo facilmente trattabile oppure rappresentare il primo passo verso una diagnosi che merita attenzione.

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