Svelato il nuovo 007: Robert Pattinson sarà James Bond
"James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema e interpretare 007 è l'onore di una vita" ha dichiarato l'attore
L’attesa è finita e l’annuncio è arrivato: il nuovo 007 sarà Robert Pattinson. L’attore britannico, all’apice della sua carriera, prenderà il posto di Daniel Craig – ruolo che aveva lasciato nel 2011 – come nuovo James Bond.
“James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema e interpretare 007 è l’onore di una vita” ha detto Robert Pattinson a Variety.
Il nuovo 007 è Robert Pattinson: la scelta
Nelle ultime settimane il nome dell’interprete di Antinoo nell'”Odissea” di Nolan era diventato tra i più caldi, insieme a quelli dei colleghi Nicholas Hoult, arrivato “secondo” e altri attori britannici come Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor.
Alla fine la scelta è ricaduta su Pattinson, al momento al cinema con Primetime, in cui interpreta il giornalista Chris Hansen. Favorito per il ruolo anche per la regia: l’attore ha già lavorato con Denis Villeneuve, regista del prossimo film 007 ma anche del film Dune: Parte tre, che arriverà nelle sale a dicembre.
L’annuncio sui social
Sui social è comparso un brevissimo video con la prima immagine: Pattinson in smoking, la camicia candida con i gemelli e il cravattino, che guarda il pubblico dal mirino di una pistola.
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