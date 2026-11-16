Cultura & Spettacolo

Svelato il nuovo 007: Robert Pattinson sarà James Bond

"James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema e interpretare 007 è l'onore di una vita" ha dichiarato l'attore

di Emily Gabrielli - 16 Novembre 2026

L’attesa è finita e l’annuncio è arrivato: il nuovo 007 sarà Robert Pattinson. L’attore britannico, all’apice della sua carriera, prenderà il posto di Daniel Craig – ruolo che aveva lasciato nel 2011 – come nuovo James Bond.

“James Bond è uno dei personaggi più leggendari del cinema e interpretare 007 è l’onore di una vita” ha detto Robert Pattinson a Variety.

Il nuovo 007 è Robert Pattinson: la scelta

Nelle ultime settimane il nome dell’interprete di Antinoo nell'”Odissea” di Nolan era diventato tra i più caldi, insieme a quelli dei colleghi Nicholas Hoult, arrivato “secondo” e altri attori britannici come Callum Turner, Jack Lowden e Josh O’Connor.

Alla fine la scelta è ricaduta su Pattinson, al momento al cinema con Primetime, in cui interpreta il giornalista Chris Hansen. Favorito per il ruolo anche per la regia: l’attore ha già lavorato con Denis Villeneuve, regista del prossimo film 007 ma anche del film Dune: Parte tre, che arriverà nelle sale a dicembre.

L’annuncio sui social

Sui social è comparso un brevissimo video con la prima immagine: Pattinson in smoking, la camicia candida con i gemelli e il cravattino, che guarda il pubblico dal mirino di una pistola.