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Chivu vince la Panchina d’Oro, premiato anche Alvini

La cerimonia a Coverciano, è il sesto tecnico dell'Inter a ottenere il riconoscimento

di Pietro Pertosa - 16 Novembre 2026

Christian Chivu ha vinto la Panchina d’Oro. L’allenatore dell’Inter è stato votato, dai suoi stessi colleghi, come migliore allenatore dell’anno scorso. È il sesto tecnico dei nerazzurri a venire insignito del premio dopo Gigi Simoni, José Mourinho, Roberto Mancini, Antonio Conte e Simone Inzaghi. A vincere il riconoscimento, per il campionato di Serie B dello scorso anno, è stato Massimiliano Alvini, che nella scorsa stagione ha condotto il Frosinone alla promozione in A. Per la Serie C, invece, a vincere il premio è stato Stefano Tomei, guida tecnica dell’Ascoli promosso in cadetteria.

Chivu vince la Panchina d’Oro

Christian Chivu ha ringraziato: “È sempre speciale ricevere un premio deciso dai colleghi. Ringrazio il Settore Tecnico, voi allenatori, il club, lo staff e i giocatori, che trasformano nel concreto le nostre idee”. Il presidente del settore Tecnico Mario Beretta ha aggiunto: “Questa è la nostra giornata. Non è solo una questione di premiazioni, ma è anche un momento di condivisione e di aggiornamento. Sono sicuro – ha continuato rivolgendosi alla platea dei tecnici – che siete qua perché l’ascolto degli interventi possa essere di aiuto per la vostra formazione e per la nostra professione. Come Settore Tecnico abbiamo sempre l’idea che la contaminazione di altri sport e di altri ambiti possa aiutarci a crescere”.

Le parole di Malagò

Presente sul palco di Coverciano anche il commissario della Figc Giovanni Malagò: “Ci tenevo moltissimo a esserci. Per tanti anni – ha continuato – mi sono occupato anche di altri sport e ho viaggiato moltissimo. I miei colleghi mi hanno sempre chiesto come facesse l’Italia a fare così bene in tante discipline e il mio pensiero è perché abbiamo la migliore categoria di allenatori; non a caso, in molti sport siamo anche esportatori anche di competenze. Ho davvero una grandissima considerazione della vostra categoria”.