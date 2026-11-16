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ATP Finals, Alcaraz travolge Tiafoe. Stasera l’esordio di Cobolli contro Medvedev. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 16 Novembre 2026

Flavio Cobolli

L’attenzione del pubblico italiano del tennis è tutta su Flavio Cobolli, alla sua prima partecipazione alle ATP Finals, che stasera sfiderà Daniil Medvedev. Il tennista romano, uno dei quattro esordienti dell’edizione 2026, ha conquistato un posto tra i migliori otto giocatori della stagione al termine di un’annata che lo ha visto entrare per la prima volta nella top 10 mondiale.

Il titolo ad Acapulco e la finale del Roland Garros rappresentano i risultati più prestigiosi del suo 2026. A questi si aggiungono i quarti di finale a Wimbledon, la semifinale al Masters 1000 di Cincinnati e la finale a Monaco di Baviera.

Daniil Medvedev è, invece, alla settima partecipazione al torneo dei maestri. Il russo arriva all’appuntamento dopo una stagione caratterizzata da oltre 50 vittorie e quattro titoli, conquistati a Dubai, Brisbane, Hangzhou e Almaty, oltre alla finale di Indian Wells.

Alcaraz domina contro Tiafoe

Nel primo match dello gruppo John McEnroe, lo stesso di Cobolli, Carlos Alcaraz ha travolto lo statunitense Frances Tiafoe con un doppio 6-2 in appena un’ora e nove minuti di gioco.

Nonostante una vistosa fasciatura al braccio destro e un’altra sotto il ginocchio, Alcaraz è apparso brillante e concentrato. Lo spagnolo ha imposto il proprio ritmo fin dalle battute iniziali, lasciando poche possibilità di replica all’avversario americano.

Una vittoria che consente al numero due del tabellone di conquistare il primo successo nel girone e di compiere un passo importante verso la qualificazione alle semifinali.

Orario e dove vedere il match di stasera tra Cobolli e Medvedev

Quello delle ATP Finals sarà il quarto confronto diretto tra Cobolli e Medvedev. Il russo conduce per 2-1 grazie ai successi ottenuti nel 2024 agli US Open e a Pechino. L’ultimo precedente, tuttavia, sorride a Cobolli, che si è imposto sulla terra battuta del Masters 1000 di Madrid nel corso di questa stagione.

L’obiettivo è sfruttare anche il sostegno del pubblico di casa per conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi determinante nella corsa alle semifinali.

Il match inizierà non prima delle 20.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis per gli abbonati e in chiaro su Italia 1.

Lo streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e Tennis TV.