Esteri

Amazon, Gaza e il grande archivio dei volti

Gli israeliani avrebbero trasferito 3,5 milioni di immagini di palestinesi nel cloud Aws per alimentare sistemi di riconoscimento facciale

di Ernesto Ferrante - 16 Novembre 2026

Non passano soltanto missili, droni e informazioni operative attraverso i moderni campi di battaglia. Nelle guerre del XXI secolo, anche i dati biometrici sono diventati una risorsa strategica. Milioni di volti, archiviati, catalogati e analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale, alimentano oggi una dimensione meno visibile del conflitto, quella dell’intelligence digitale.

È in questo contesto che si inserisce la rivelazione del quotidiano britannico “The Guardian”, secondo cui l’esercito israeliano avrebbe trasferito circa 3,5 milioni di fotografie di palestinesi sui server di Amazon Web Services (Aws) per sfruttare strumenti avanzati di riconoscimento facciale durante le operazioni nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Un programma che, se confermato, offrirebbe uno spaccato significativo sull’evoluzione delle capacità d’intelligence israeliane e sul ruolo sempre più centrale delle grandi piattaforme tecnologiche nelle attività di sicurezza nazionale.

Il ruolo della struttura “Rolling Stone”

Al centro dell’operazione ci sarebbe il dipartimento militare noto come “Rolling Stone”, una struttura incaricata della gestione di un vasto archivio di dati personali sui palestinesi. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, il database comprenderebbe fotografie, dati anagrafici, informazioni sui permessi di lavoro, movimenti attraverso i checkpoint e altri elementi raccolti nel corso degli anni dagli apparati di sicurezza israeliani. L’obiettivo dell’operazione sarebbe stato l’utilizzo di Rekognition, la piattaforma di analisi delle immagini sviluppata da Amazon, capace di confrontare enormi quantità di fotografie e individuare corrispondenze biometriche in tempi estremamente ridotti. Si tratta di una capacità che, in ambito intelligence, consente di accelerare attività di identificazione, monitoraggio e tracciamento di soggetti considerati d’interesse.

Resta tuttavia incerta la provenienza dell’intero archivio fotografico. Non è chiaro se una parte delle immagini sia stata raccolta attraverso i checkpoint installati durante il conflitto a Gaza, dove le forze israeliane hanno fotografato sistematicamente migliaia di civili nel corso delle attività di controllo.

Il Project Nimbus e l’infrastruttura riservata

La vicenda si inserisce nel quadro del Project Nimbus, il contratto da miliardi di dollari firmato nel 2021 da Israele con Amazon e Google per la fornitura di servizi cloud e capacità di elaborazione avanzata alle amministrazioni pubbliche e agli apparati statali. Aws avrebbe messo a disposizione dell’esercito israeliano una porzione isolata della propria infrastruttura nei pressi di Tel Aviv, descritta come un “walled garden”, destinata all’archiviazione di informazioni classificate e dati sensibili di natura militare e d’intelligence. “Il piano era trasferire fotografie, video, tutte le informazioni riservate dell’intelligence, tutto”, ha dichiarato una fonte militare coinvolta nel progetto e citata dal quotidiano britannico.

L’inchiesta riferisce inoltre che alcuni militari israeliani avrebbero operato direttamente dagli uffici di Amazon Web Services per valutare l’integrazione delle tecnologie commerciali dell’azienda americana nei programmi di riconoscimento facciale utilizzati nel teatro operativo di Gaza.

L’intelligence biometrica come strumento operativo

La raccolta e l’analisi di dati biometrici rappresentano una delle frontiere più avanzate dell’intelligence contemporanea. La capacità di collegare un volto a un’identità, a una rete di contatti o a una determinata area geografica trasforma le immagini in dati operativi ad alto valore strategico. Israele viene considerato da anni uno dei laboratori più avanzati al mondo nell’impiego di tecnologie di sorveglianza, riconoscimento facciale e analisi predittiva applicate alla sicurezza. L’impiego estensivo dell’intelligenza artificiale nei territori palestinesi è stato documentato negli ultimi anni da diverse organizzazioni internazionali e da numerose inchieste giornalistiche, che hanno evidenziato come la guerra moderna stia progressivamente spostando il proprio baricentro dalla raccolta di informazioni umane all’elaborazione massiva dei dati.

Per gli apparati di intelligence, la disponibilità di milioni di immagini indicizzate e interrogabili in tempo reale rappresenta un moltiplicatore di capacità. Per i critici, invece, apre interrogativi rilevanti sul rischio di sorveglianza di massa, sugli errori di identificazione e sull’assenza di controlli indipendenti sull’utilizzo delle tecnologie biometriche in contesti di conflitto.

Il silenzio di Tel Aviv e la posizione di Amazon

Amazon ha respinto qualsiasi coinvolgimento operativo nelle attività svolte dai clienti all’interno della propria infrastruttura cloud, sostenendo di non avere visibilità sui dati elaborati e sulle applicazioni utilizzate dagli utenti che ospitano informazioni sui propri server. L’esercito israeliano, dal canto suo, ha evitato di commentare il contenuto dell’inchiesta e i dettagli relativi alle tecnologie impiegate nelle operazioni di sicurezza.

Al di là delle smentite e delle reticenze, il caso racconta una trasformazione già in atto. Nell’era dell’intelligenza artificiale, il vantaggio strategico non dipende soltanto dalla superiorità militare tradizionale, ma dalla capacità di acquisire, catalogare e analizzare informazioni su larga scala. In questa nuova geografia del potere, i database diventano arsenali e i volti si trasformano in intelligence.

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