Gravi indizi di reato

GRAVI INDIZI DI REATO – Lo Strangolatore di Boston: quando la morte bussava alla porta

di Francesca Petrosillo - 16 Novembre 2026

Boston, 1962. La città precipita nella paura. Le donne iniziano a temere persino la sicurezza delle proprie abitazioni, mentre un assassino sembra muoversi indisturbato tra le strade della metropoli.

In meno di due anni, tredici donne tra i 19 e gli 85 anni vengono trovate morte. Dietro quella scia di sangue emerge un nome destinato a entrare nella storia della cronaca nera americana: Albert DeSalvo, il presunto Strangolatore di Boston.

Il primo omicidio che da vita al serial killer

L’incubo comincia il 14 giugno 1962, quando Anna Slesers, 55 anni, viene ritrovata senza vita nel suo appartamento. È strangolata con la cintura della propria vestaglia, stretta intorno al collo e annodata a fiocco. Un dettaglio macabro che ricorre in altre scene del crimine.

L’assassino non sembra avere bisogno di forzare porte o finestre. Si introduce nelle abitazioni, probabilmente conquistando la fiducia delle vittime con qualche pretesto. Poi aggredisce. Spesso utilizza ciò che trova nelle stanze: calze di nylon, sciarpe e cinture diventano strumenti di morte. Alcune donne subiscono violenze sessuali, altre vengono ritrovate con i corpi esposti in posizioni innaturali. Ma non tutti gli omicidi seguono lo stesso copione.

Le vittime

Il 6 marzo 1963 Mary Brown, 69 anni, viene trovata morta con ferite alla testa e una forchetta conficcata nel petto. Due mesi dopo, Beverly Samans, 23 anni, presenta sedici coltellate e le mani legate dietro la schiena. Le differenze alimentano un interrogativo: si tratta davvero di un unico assassino?

Le indagini delle due giornaliste

Mentre la polizia cerca risposte, due giornaliste del Boston Record American, Loretta McLaughlin e Jean Cole, iniziano a collegare i delitti. Analizzano le somiglianze, ricostruiscono le ultime ore delle vittime e mettono in luce elementi che suggeriscono l’esistenza di un serial killer. Nonostante lo scetticismo iniziale, le loro inchieste contribuiscono a portare il caso all’attenzione nazionale e a diffondere il nome di Strangolatore di Boston.Intanto il terrore continua.

Il 4 gennaio 1964 Mary Sullivan, appena diciannovenne, viene trovata strangolata nel suo appartamento. È l’ultima vittima attribuita alla serie.

Albert DeSalvo confessa tredici omicidi, ma non viene mai processato per questi delitti.

Albert DeSalvo, la confessione e la prova del DNA

Nel 1973 viene ucciso in carcere. Soltanto nel 2013 il DNA conferma il suo coinvolgimento nell’omicidio di Mary Sullivan. Sugli altri dodici casi, invece, rimane un’ombra, quella di un assassino, o forse più di uno, la cui identità non trova ancora una risposta definitiva.

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