Russia, la Commissione elettorale certifica la vittoria di Putin

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Il partito Russia Unita conquista 349 seggi alla Duma

di Askanews - 25 Settembre 2026

Milano, 25 set. (askanews) – Il partito del presidente russo Vladimir Putin ha ottenuto un’altra vittoria, secondo quanto dichiarato da Mosca al termine dello scrutinio di elezioni legislative strettamente controllate. “Il partito Russia Unita ha ottenuto 349 seggi: 140 tramite le liste su base federale e 209 nei collegi uninominali.”, ha dichiarato Ella Pamfilova, presidente della Commissione elettorale centrale russa.

Circa un decimo dei nuovi parlamentari sarà costituito da veterani della guerra in Ucraina, stando ai dati della Commissione elettorale centrale russa. Le prime elezioni parlamentari in Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel 2022 si sono svolte tra il 18 e il 20 settembre; il Cremlino ha organizzato le votazioni anche nelle aree dell’Ucraina sotto controllo russo. La consultazione si è tenuta in assenza di una reale opposizione.