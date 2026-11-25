Economia

Ue, la stangata è servita: i dazi Usa possono salire al 20%

di Cristiana Flaminio - 25 Novembre 2026

La stangata è dietro l’angolo: non è servito a nulla calare le braghe a Turnberry, gli Usa puntano ad alzare i dazi all’Europa portandoli al 20 per cento. L’accordo in Scozia aveva fissato, non senza difficoltà e tante (troppe) concessioni all’ingombrante inquilino della Casa Bianca, le tariffe al quindici per cento. Adesso, però, a causa della “sovraccapacità” industriale (degli altri), gli americani pensano a un ritocco dei balzelli. Che potrebbero diventare più pesanti per tutti.

Dazi Usa al 20 per cento per la Ue

Dalle proposte, emerge che di base rimane l’aliquota al 15 per cento per l’export europeo in America. Tuttavia, i dazi Usa ai Paesi Ue potrebbero salire fino al 20 per cento. Lo stesso identico scalino sarebbero costrette ad affrontare anche Corea del Sud, Giappone e Svizzera. Per l’India è atteso un dazio del 17 per cento. Sempre che Narendra Modi e Donald Trump troveranno un accordo commerciale. Altrimenti le tariffe potranno salire al 25%.

La stangata alla Cina

La mazzata più pesante, naturalmente, è per la Cina. Già ora i prodotti asiatici sono gravati da un dazio al 20%. Potrebbe raddoppiare, raggiungendo il quaranta percento. Non andrebbe granché meglio al Vietnam che rischia un inasprimento delle tariffe doganali pari al 35 per cento. Più basse, ma comunque elevate rispetto al livello generale, le aliquote proposte per Taiwan, Indonesia, Malesia, Thailandia e Cambogia. Per loro le proposte prevedono di portare il livello delle tasse di frontiera al 25%.

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