Cronaca

Bologna, la 18enne Elisa Turrini trovata morta in casa: disposta l’autopsia

di Claudia Mari - 25 Novembre 2026

Aveva lasciato da poco il Trentino per cominciare il suo percorso universitario a Bologna, dove si era iscritta alla facoltà di Farmacia dell’Alma Mater. Ma il progetto di vita di Elisa Turrini, 18 anni, si è interrotto improvvisamente nell’appartamento in cui abitava da fuorisede insieme a una coinquilina. La giovane è stata trovata senza vita nella notte tra lunedì e martedì, proprio dall’amica con cui condivideva l’abitazione.

Elisa Turrini, le possibili cause della morte

La ragazza avrebbe perso la vita durante il sonno. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati rapidamente i soccorritori, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: per Elisa non c’era più nulla da fare. Tra le prime ipotesi al vaglio c’è quella di un malore improvviso, che potrebbe averla colpita mentre dormiva. Al momento, tuttavia, non ci sono certezze sulle cause del decesso.

Per chiarire cosa sia accaduto è stata disposta l’autopsia, che dovrà contribuire a ricostruire le ultime ore della studentessa e a stabilire l’origine della morte. La notizia ha raggiunto rapidamente il Trentino, dove Elisa era conosciuta e dove si trovavano le sue radici familiari.

Chi era Elisa Turrini

Originaria di Dro e residente a Riva del Garda, la giovane aveva scelto Bologna per proseguire gli studi e iniziare una nuova esperienza lontano da casa. Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 24 dicembre. Era figlia del fotografo Davide Turrini e nipote di Romano Turrini, insegnante molto conosciuto nella zona, come riportano le cronache locali.

Una morte improvvisa, arrivata a pochi mesi dall’inizio della sua esperienza universitaria, che lascia sgomenti familiari e conoscenti. Restano ora da chiarire le circostanze del decesso, mentre gli accertamenti medico-legali dovranno fare luce sulle cause della tragedia.