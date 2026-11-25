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Sannio: contrasto alla violenza di genere e alla violenza economica nell’incontro organizzato da Migrantes

di Angela Arena - 25 Novembre 2026

Il contrasto alla violenza di genere è stato oggetto di riflessione durante “La camminata dei pensieri”, incontro organizzato lo scorso 22 novembre dall’Associazione Migrantes ODV Nazionale attiva a San Giorgio del Sannio, nell’entroterra campano.

Moderato dalla presidente nazionale della ODV, Adriana Almerida De Nardo e coordinato dall’imprenditrice Francesca Maio, all’evento svoltosi presso il ristorante Ricci, hanno preso parte professionisti ed esperti del settore tra cui: Luigi De Gregorio, tecnico legale e consulente del terzo settore, l’avvocato Alfredo Martignetti, la psicologa d.ssa Luna De Magistris e la prof.ssa Francesca Parziale.

L’avvocato Martignetti: “Il nostro ordinamento giuridico è tra i più evoluti al mondo”

Nell’intento di offrire supporto e soluzioni concrete ad un fenomeno dilagante e, in base alle cronache drammaticamente attuale, il dibattito si è concentrato principalmente sugli strumenti che il legislatore mette a disposizione delle donne per il contrasto alla violenza di genere ed invero, partendo dall’assunto che “Il nostro ordinamento giuridico è tra i più evoluti al mondo” l’avvocato Martignetti, nel corso del suo intervento ha disegnato uno schema del codice rosso sottolineando come “Il grado di civiltà di un popolo si misuri in base alla libertà delle donne”.

In sostanza il legale ha messo in evidenza gli aspetti salienti della norma richiamata e come essa tenti di dare una spinta in termini di velocità temporale ai provvedimenti che devono essere adottati dall’autorità giudiziaria affinchè essi siano tali da non pregiudicare la situazione di una donna che versa in una posizione di particolare gravità e pericolo per la sua incolumità psicofisica.

La denuncia non revocabile

Dal punto di vista dell’intervento dell’autorità, infatti, l’adozione di questa normativa, come spiega il legale, ha conseguenze e la prima e più importante riguarda proprio la tempistica “Quando una donna si reca presso una qualsiasi stazione di carabinieri polizia ecc.., chiunque di queste persone abbia avuto conoscenza di una situazione di violenza e pericolo deve immediatamente notiziare il pubblico ministero anche in via informale e, questi, una volta acquisita la notizia ha l’obbligo entro le 72 ore successive di sentire la persona che è stata oggetto di violenza a meno che non vi siano motivazioni comprovate che hanno reso impossibile l’ascolto nel periodo predetto”.

Dopo questo passaggio, la persona che ha fatto la denuncia, non più revocabile, deve essere ascoltata nei tre giorni successivi “per un motivo molto semplice”, spiega l’avvocato ” ovvero perchè in alcuni casi le denunce sono strumentali a forzare un accordo in materia di divorzio, non è detto infatti che qualsiasi denuncia sia fondata”.

Il diritto gratuito al patrocinio

Successivamente, ovvero, una volta accertata la violenza vi sono misure da applicare come il braccialetto elettronico per attenzionare la persona che ha arrecato pregiudizio, violenza e malessere nei confronti di un’altra persona e che, pertanto, deve essere messa in condizione di non poter nuocere più.

Altro dato riguarda il patrocinio legale, in quanto “chiunque sia vittima di una situazione del genere, a prescindere dal suo reddito ha diritto al gratuito patrocinio“, prosegue l’avvocato “un indicatore di civiltà nei confronti una persona che subisce violenza a prescindere dalla capacità economica del soggetto”.

Il reddito di libertà

Martignetti termina il suo intervento con il reddito di libertà, misura importantissima introdotta dal Governo Conte nel 2020, in base alla quale, le donne vittime di violenza hanno diritto a 530 euro mensili erogati in un’unica soluzione dall’inps e chiosa “Oggi come oggi la problematica è di grand rilievo sociale, c’è bisogno di provvedimenti immediati, anche se purtroppo le scrivanie dei pubblici ministeri spesso sono invase da fascicoli riguardanti tante altre questioni e per questo a volte i tempi non vengono rispettati”.

L’intervento di Francesca Maio

L’intervento dell’imprenditrice Francesca Maio ha invece posto l’accento su altro aspetto molto importante del fenomeno, ovvero quello della violenza economica “tra le donne che hanno intrapreso un percorso nei centri antiviolenza il 45, 5 per cento non è economicamente autonomo, pertanto, se una donna che subisce violenza non ha un reddito, non ha una casa, non ha un gruzzoletto da parte come può liberarsi come può scegliere di andarsene?” Al riguardo è utile sottolineare che lo scorso ottobre la Giunta regionale della Campania ha approvato un programma da oltre 14,6 milioni di euro per prevenire e contrastare la violenza di genere.

In base alla notizia, diffusa il 29 ottobre 2026, una parte delle risorse sostiene proprio i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio già attivi, laddove, un’altra parte servirà a realizzare nuove strutture, anche attraverso l’acquisto o il recupero di immobili. Il piano regionale, inoltre, riserva un’attenzione particolare proprio ai territori con meno servizi e alle aree interne della Campania, come il Sannio, con l’obiettivo di accompagnare le donne vittime di violenza verso una maggiore autonomia.

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