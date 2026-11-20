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Cori contro Valditara e Meloni alla protesta 20 novembre

di Askanews - 20 Novembre 2026

Roma, 20 nov. (askanews) – “Il più grande ministro dell’Istruzione degli ultimi 15 anni, all’ingresso del suo mandato ha cambiato il titolo del ministero dell’Istruzione in ministero dell’Istruzione del Merito, ma quale merito? La meritocrazia di chi ha più soldi e si può permettere il merito”: così uno studente ha incitato la folla dei suoi compagni durante il corteo di protesta studentesca di Roma, nella giornata di mobilitazione nazionale contro la Manovra, le politiche di riarmo e il carovita, in concomitanza con lo sciopero generale di 24 ore proclamato dalla Cgil. Gli studenti hanno anche intonato cori contro il ministro Giuseppe Valditara a la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.