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Presidente Bartolommei: Usa rimane primo mercato estero con 30% export

di Askanews - 20 Novembre 2026

Siena, 20 nov. (askanews) – “Gli Stati Uniti rappresentano da sempre il nostro principale mercato di destinazione estera: oltre il 30% delle esportazioni è destinato agli Usa. Quest’anno registriamo un calo nei consumi, di circa l’8%, ma rimane comunque il nostro mercato principale. Infatti, nel 2027 rinnoviamo le manifestazioni che ogni anno facciamo: il 23 febbraio saremo a New York con una degustazione, con dei banchi di assaggio, e successivamente con masterclass a Miami e Chicago”. Lo ha detto Giacomo Bartolommei, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, a margine dell’evento ‘Benvenuto Brunello 2026’, che si svolge anche quest’anno nel comune toscano in provincia di Siena. “Tuttavia, quello che ci sorprende di più, dalle ricerche che abbiamo fatto, è il bel dato che viene fuori tra i giovani: il 53% dei consumatori di Brunello è nella fascia tra i 25 e i 40 anni”, ha aggiunto.