Cronaca

Sydney, spari sulla folla a Bondi Beach. Tra le vittime anche il rabbino di Sydney

Attacco terroristico sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney. Almeno 10 vittime e numerosi feriti.

di Gianluca Pascutti - 14 Dicembre 2025

Sydney è stata travolta da un attacco terroristico che ha colpito la sua spiaggia più iconica durante la celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. La sparatoria avvenuta a Bondi Beach ha colpito una folla numerosa, trasformando un luogo simbolo della vita all’aria aperta in un’area di emergenza. Le prime informazioni confermate delineano un attacco rapido, coordinato e di forte impatto emotivo sulla popolazione.

Un attacco improvviso in un luogo simbolo

L’azione è iniziata poco prima del tramonto, quando Bondi Beach era ancora piena di famiglie, turisti e residenti. Secondo le ricostruzioni ufficiali, i colpi sono stati esplosi da un ponte pedonale che sovrasta la zona del Bondi Pavilion. La dinamica è stata fulminea, due uomini armati hanno aperto il fuoco verso la folla, mentre le persone presenti cercavano riparo tra panico e confusione. L’area è stata immediatamente isolata e le operazioni di soccorso sono partite in pochi minuti.

Vittime e feriti

Il numero delle vittime è elevato e continua a essere aggiornato man mano che arrivano nuove conferme. Almeno 12 persone sono state uccise e circa 20 risultano ferite, alcune in condizioni critiche. Tra le vittime anche il rabbino di Sydney Eli Schlanger. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per stabilizzare i feriti direttamente sulla spiaggia, mentre le ambulanze hanno effettuato trasporti continui verso gli ospedali della città. L’impatto emotivo sulla comunità è forte, perché l’attacco ha colpito un luogo percepito come sicuro e familiare.

Arresti immediati e indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno arrestato due sospetti poco dopo l’attacco. Un terzo uomo, ritenuto coinvolto, sarebbe rimasto ucciso durante gli eventi. La polizia ha dichiarato che non esiste più una minaccia attiva, ma l’area resta chiusa per consentire le analisi forensi. Le indagini della polizia si concentrano sulle motivazioni, sulle eventuali connessioni tra gli assalitori e sulla preparazione dell’attacco.

La celebrazione della festività ebraica di Hanukkah

L’episodio è avvenuto in un momento particolarmente sensibile per la comunità locale, impegnata in celebrazioni legate alla comunità ebraica che avevano attirato più di 2000 persone. Le autorità non hanno ancora confermato un movente preciso e invitano alla prudenza. Le ipotesi restano aperte, mentre gli investigatori analizzano testimonianze, filmati e materiali raccolti sul posto.

Una ferita profonda

Sydney sta affrontando una delle sue pagine più dolorose degli ultimi anni. La spiaggia simbolo della città, solitamente associata a sport, turismo e quotidianità, è diventata il teatro di un attacco che ha lasciato un sdegno e cordoglio per le vittime.