Sparatoria alla Brown University di Providence. E’ caccia un uomo

di Lino Sasso - 13 Dicembre 2025

Una sparatoria alla Brown University ha fatto scattare l’allerta nel campus di Providence, nel Rhode Island. Secondo il sistema di sicurezza dell’ateneo, la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di colpi d’arma da fuoco nei pressi di un edificio di ingegneria. Le autorità dopo aver annunciato che un sospetto era stato preso in custodia hanno poi precisato che al momento non c’è alcun fermato. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’episodio è stato segnalato nelle vicinanze del Barus & Holley Building, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. L’edificio è uno dei più importanti del campus: al suo interno si trovano 117 laboratori, 150 uffici, 15 aule e 29 sale, frequentati quotidianamente da studenti, docenti e personale tecnico. Una seconda sparatoria è avvenuta poco dopo nell’ala est del campus.

L’intervento della polizia

Al momento, non sono disponibili informazioni ufficiali sulle motivazioni del gesto che avrebbe provocato circa 20 feriti. Le forze dell’ordine hanno isolato l’area per consentire le operazioni di sicurezza e la raccolta di prove. «Stiamo ancora raccogliendo informazioni dalla scena», ha dichiarato Kristy DosReis, responsabile delle relazioni pubbliche della città di Providence, sottolineando che l’indagine è in una fase iniziale. L’università ha invitato studenti e personale a seguire le indicazioni fornite attraverso i canali ufficiali di emergenza. La sparatoria alla Brown University arriva in un momento particolarmente delicato per la comunità accademica.

La sparatoria durante gli esami alla Brown University

Oggi, infatti, è il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale, un periodo di grande affluenza e pressione per gli studenti. Brown University, istituzione privata senza scopo di lucro appartenente alla Ivy League, conta circa 7.300 studenti universitari e oltre 3.000 laureandi. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei campus universitari statunitensi. Soprattutto durante eventi ad alta concentrazione di persone come sessioni d’esame e lezioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali, l’attenzione resta alta e la priorità delle autorità è garantire la sicurezza della comunità universitaria e fare piena luce su quanto accaduto.