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La restituzione della residenza di Ilare e Qeu Meparishvili

di Askanews - 21 Novembre 2026

Milano, 21 nov. (askanews) – Fondazione Elpis presenta fino al 20 dicembre 2026 negli spazi della Villa in via Orti a Milano la mostra di Ilare e Qeu Meparishvili, When they come alive. La curatrice Sofia Schubert, in occasione dell’apertura al pubblico, ha raccontato ad askanews: “When they come alive è la mostra di Ilare e Qeu Meparishvili, le due artiste che hanno partecipato alla terza edizione di Atelier Elpis, il programma di residenze che da un anno e mezzo la fondazione Elpis promuove. Per ogni edizione invitiamo due artisti a prendere parte a un percorso di ricerca e di produzione che culmina poi in una mostra che ospitiamo negli spazi della Villa in via Orti. Per questa edizione, Ilare e Qeu Meparishvili si sono concentrate sulla storia e sulla memoria del complesso di via Orti. Rimane, per esempio, nel nome della via, in questo quartiere esistevano degli orti, esistevano dei giardini, in particolare nel complesso dove noi ci troviamo c’erano degli orti coltivati a erbe officinali. Quindi entrambe le artiste sono partite da questo punto di ricerca sviluppando poi due corpi di opere che sono molto diversi tra di loro ma che si parlano, affrontano la memoria che risiede in una città da un punto di vista diverso. Ilare si è ispirata alla storia di questo complesso che prevedeva orti coltivati a erbe officinali e da lì ha sviluppato un corpo di opere che è come se riproducesse una sorta di laboratorio alchemico, un alambicco scomposto, che diventa il simbolo di una memoria, di un sapere, di una capacità di cura che in qualche modo è sempre stata più marginalizzata dalla nostra vita contemporanea. Qeu Meparishvili invece, ispirandosi anche a quella che è l’iconografia tradizionale ortodossa delle icone, ha sviluppato una serie di incisioni di opere che raffigurano una storia ed è una storia che racconta dei sistemi di orientamento urbani alternativi a quelli razionali e convenzionali, ma più legati ai nostri istinti e ai nostri sentimenti”.

Il progetto si inserisce nel percorso di Atelier Elpis, il programma di residenze che invita gli artisti a sviluppare la propria ricerca in relazione al contesto urbano, sociale e culturale di Milano. Il dialogo con i territori, centrale nella missione della Fondazione, come evidente in Una Boccata d’Arte, trova qui una dimensione di prossimità: la città e i luoghi che la compongono diventano occasioni di ricerca, incontro e produzione. Durante la residenza, Ilare e Qeu Meparishvili hanno rivolto la propria ricerca al luogo che oggi ospita la Fondazione, un tempo sede della casa di riposo delle Piccole Suore dei Poveri Vecchi. Ilare ne ha indagato il passato botanico attraverso l’alchimia e Qeu Meparishvili ha seguito le tracce del paesaggio scomparso, elaborando una lettura dello spazio fondata su percezioni, abitudini e desideri.